 Andreea Popescu, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul! Ce și-a făcut la păr fosta soție a lui Rareș Cojoc
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FotoAndreea Popescu, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul! Ce și-a făcut la păr fosta soție a lui Rareș Cojoc

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Andreea Popescu este mai mândră ca niciodată de noua sa tunsoare. Fosta soție a lui Rareș Cojoc continuă seria schimbărilor și afișează un look proaspăt, care pare să o avantajeze. 

Andreea Popescu, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul
Andreea Popescu, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul Foto: Facebook

Obișnuită să împărtășească momente din viața de zi cu zi cu urmăritorii săi, vedeta nu a ezitat să le arate acestora cea mai recentă transformare în materie de frumusețe. Iată pentru ce tunsoare a optat!

Andreea Popescu și-a tuns părul scurt. Cum arată acum

Andreea Popescu a ajuns pe scaunul hairstylistului și a ales o schimbare de look. Fosta dansatoare a optat pentru un bob scurt, o tunsoare modernă, care îi pune în evidență trăsăturile. Încântată de rezultat, aceasta a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu noua sa înfățișare.

Vedeta pare să se bucure din plin de această schimbare și a însoțit fotografiile de un mesaj amuzant, prin care le-a arătat fanilor că, atunci când vine vorba despre părul scurt, întotdeauna există loc pentru o transformare și mai îndrăzneață.

„Ce faci cand ai un par scurt? Il faci si mai scurt”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Andreea Popescu a prezentat noua tunsoare.
Andreea Popescu a prezentat noua tunsoare. Foto: Instagram

În timp ce Andreea Popescu își schimbă look-ul, Rareș Cojoc se bucură de o vacanță în Mauritius

În timp ce Andreea Popescu se bucură de micile schimbări din viața sa, fostul ei soț, Rareș Cojoc, se află în vacanță în Mauritius, alături de cei trei copii ai lor și de noua sa iubită, Claudia Dumitru.

Andreea a vorbit cu umor despre diferența dintre experiențele lor din această perioadă, mărturisind că fostul partener se bucură de soare și vreme frumoasă, în timp ce ea se confruntă cu ploile din România. Cu toate acestea, vedeta a subliniat că, pentru ea, cel mai important lucru este ca toți să fie bine, mai ales de dragul copiilor.

„Este la soare, eu sunt la ploaie, fiecare cu ce a învățat și ce poate. Da, e foarte bine unde este, este cu copiii, sunt toți acolo împreună. Pentru mine cea mai importantă este pacea, să fie bine, ca noi să fim bine, dacă noi doi suntem bine și copiii sunt bine. Atunci, mă conformez de foarte multe ori pentru copii (...)”

Ce spune Andreea Popescu despre relația fostului soț cu Claudia Dumitru

Claudia Dumitru, iubita lui Rareș Cojoc.
Claudia Dumitru, iubita lui Rareș Cojoc. Foto: Instagram.

Andreea Popescu a vorbit și despre relația pe care Rareș Cojoc o are cu fotomodelul Claudia Dumitru. Vedeta a făcut o declarație care a atras atenția, urându-le celor doi, în avans, „casă de piatră”. Prin cuvintele sale, aceasta a lăsat să se înțeleagă că este pregătită pentru orice decizie va lua fostul soț în privința viitorului său sentimental.

„Ce să zic, casă de piatră! (...) Sunt pregătită de orice, crede-mă! (...) Eu știam cum va decurge totul, era de la sine înțeles (...) La bărbați e mult mai ușor decât la femei”, a declarat Andreea Popescu pentru Știrile Antena Stars.

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