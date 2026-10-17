Cum arată noua casă a Andreei Popescu. Vedeta a dezvăluit ce schimbări va face și ce le pregătește copiilor

Andreea Popescu a început amenajările în noua ei casă. O parte din mobilier deja a ajuns, iar vedeta a arătat urmăritorilor ei în ce stadiu se află. Aceasta ține cont și de dorințele copiilor.

Andreea Popescu, în noua ei casă. Foto: captură video InstaStory

Influencerița a făcut un tur al casei și a arătat urmăritorilor săi cum arată locuința ei în momentul de față. De asemenea, a dezvăluit ce urmează să mai schimbe în perioada următoare.

Cum arată casa Andreei Popescu

Livingul are deja o canapea și televizor, însă nu este gata. Andreea Popescu susține că este în așteptarea perdelelor și draperiilor, după care vrea să mai pună și niște covoare. De asemenea, este hotărâtă să-și schimbe masa, modificările fiind făcute fără să cheltuie o avere de bani.

„Mi-a venit televizorul și mi-am luat o canapea (...) Urmează să îmi vină perdelele și draperiile, pentru că am dat comanda, o să pun niște covoare. În momentul în care vin perdelele și draperiile, o să se schimbe 50% din casă. O să schimb masa și o să vin pe pereți cu niște plinte, nu o să investesc foarte mult, dar o să vedeți că se pot face niște lucruri faine cu puțin (...) În dormitor o să pun perdele și draperii, vreau să fac o încadrare cu niște plinte (n.r. - în jurul patului). O să punem o măsuță de machiaj”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

1/4 Livingul din noua casă a Andreei Popescu Foto: InstaStory

Cum vor fi dormitoarele copiilor

Andreea Popescu pune un mare accent și pe dormitoarele copiilor. Vedeta a menționat că Alexie, fiul cel mic, ar putea să doarmă fie în camera fratelui său, Ioachim, fie în camera ei. Astfel, trebuie să se mai ocupe de două camere, pe care vrea să le amenajeze în funcție de dorințele acestora.

Influencerița a precizat că în camera lui Ioachim vreau să păstreze mobilierul existent și să pună un tapet. Fiul este esta pasionat de pești, așa că își dorește un acvariu, dar și un terariu. Băiatul și-ar fi dorit un șarpe, iar ea spune că a luat în calcul varianta de a cumpăra o șopârlă.

„În dormitorul lui Ioachim o să păstrăm absolut toată mobila, pentru că nu vreau să facem cheltuieli mai mari decât este necesar (...) O să punem tapet, la el o să păstrăm chestia asta cu pești. Fratele meu o să facă polițe cu lumini (...) Vrea acvariu și terariu, vrea o șopârlă, șarpe, și am zis totuși să fie șopârlă (...) Alexie o să doarmă cu Ioachim sau cu mine în cameră (...) Anastasia, când a intrat în acest dormitor, care era gol, și-a pus păpușile, și-a aranjat (...) Vreau niște polițe, cu niște lumini dedesubt, o să punem tapet”, a mai povestit influencerița.

Nici dormitorul Anastasiei nu va fi neglijat. Andreea Popescu susține că fetița a început deja să-și aranjeze păpușile. Influencerița vrea să monteze niște polițe cu lumini și să pună și acolo tapet.