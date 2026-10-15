Andreea Popescu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale: „Astăzi împlinește 5 ani. O fetiță atât de bună la suflet”

Fiica Andreei Popescu și a lui Rareș Cojoc a împlinit 5 ani, iar mama sa i-a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Fosta soție a dansatorului a publicat o fotografie însoțită de o declarație plină de iubire, în care a vorbit despre calitățile micuței și despre bucuria pe care aceasta o aduce în viața familiei.

Fiica Andreei Popescu și a lui Rareș Cojoc. Foto: Instagram/Arhiva Click!

Andreea Popescu, declarație emoționantă de ziua fiicei sale

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au format un cuplu timp de 15 ani și au împreună trei copii: doi băieți și o fetiță. Deși au divorțat în urmă cu câteva luni, cei doi încearcă să păstreze o relație civilizată și să pună pe primul loc binele copiilor.

Cu ocazia aniversării fiicei sale, Andreea Popescu și-a exprimat public dragostea pentru micuță și a descris-o în termeni plini de afecțiune. Vedeta a mărturisit că fetița este un copil empatic, blând și iubitor, care reușește să aducă lumină în viețile celor din jur.

„La mulți ani, inima mea! Te iubesc infinit! Bunătate de fetiță, empatică, caldă, iubitoare, blândă, tandră și minunată. Pe 15 octombrie 2021, la ora 19:00, venea pe lume fetița mea superbă. Astăzi împlinește 5 ani. O fetiță atât de bună la suflet și de empatică, încât înmoaie inimile tuturor celor care ajung să o cunoască. Ești o lumină, o rază de soare în viețile noastre”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

Cum gestionează Andreea Popescu momentele în care copiii sunt la tatăl lor

După separarea de Rareș Cojoc, una dintre cele mai mari provocări pentru Andreea Popescu este să se obișnuiască cu timpul petrecut de copii alături de tatăl lor. Vedeta a recunoscut că despărțirea de cei mici, chiar și pentru perioade scurte, nu este ușoară, mai ales după ani în care au fost obișnuiți să fie împreună zi de zi.

Cu toate acestea, Andreea spune că încearcă să profite la maximum de momentele petrecute alături de copii și că atât ea, cât și fostul soț depun eforturi pentru ca aceștia să se adapteze cât mai bine noii situații.

„Nu este ușor pentru că nu are cum să fie ușor. Te obișnuiești în ani de zile să fiți în permanență împreună, doar că atunci când viața se schimbă, ritmul deveni altul și te obișnuiești așa și încerc, atunci când sunt copiii la mine, să recuperez, dar nu prea ai cum să recuperezi. Timpul este timp și este singurul lucru pe care nu putem să îl luăm înapoi și să îl recuperăm. Așa că, ne dăm tot interesul. Așa cum fac eu, face și Rareș. Nu este ușor și ne rugăm să fie bine”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

Andreea Popescu, schimbări importante după divorțul de Rareș Cojoc

Separarea de Rareș Cojoc a marcat începutul unei noi etape în viața Andreei Popescu. În această perioadă, vedeta a trecut prin schimbări atât pe plan fizic, cât și emoțional. A slăbit considerabil, a apelat la anumite intervenții estetice și a dezvăluit că a început să facă terapie pentru a gestiona mai ușor emoțiile și provocările apărute după despărțire.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, Andreea Popescu a vorbit despre felul în care această schimbare i-a influențat viața și a explicat că procesul de redescoperire personală începuse cu mult înainte de divorț.

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Andreea Popescu: Nu e vina bărbatului să știi! Am primit foarte multe comentarii de genul acesta și pe Instagram: „Tu, de când ai divorțat, ești mai frumoasă!”. Era impresia aia probabil că cineva mă ține pe loc.

Dar, eu am început procesul acesta de acum un an și ceva. Femeia, după 40 de ani, începe să se vadă din nou și așa a fost și în cazul meu a fost și divorțul.

Dar, divorțul a fost așa ca un plus valoare, să zic! Nu vreau să se interpreteze ceva greșit. Acum mă simt exagerat spus sexy, nu-mi prea place mie titulatura asta de bombă sexy, dar probabil unde m-am îmbrăcat așa. Eu sunt de obicei pe genul mai relaxat, cu balerini, blugi largi etc.