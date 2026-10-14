Ioana și Ilie Năstase se întâlnesc din nou la tribunal! Ce a declarat vedeta înaintea termenului de divorț din 15 octombrie

Ioana și Ilie Năstase se vor revedea pe 15 octombrie, în fața judecătorilor, la un nou termen în procesul de divorț. Cei doi urmează să afle care va fi următorul pas în ceea ce privește separarea lor, iar Ioana a făcut deja primele declarații despre întâlnirea de la tribunal.

Ioana și Ilie Năstase. Foto: Arhiva Click!

În urmă cu câteva luni, termenul din procesul de divorț a fost amânat, după ce cei doi au primit o nouă șansă la împăcare. Acum, aceștia urmează să se prezinte din nou în fața instanței, pe 15 octombrie, pentru a continua procedura de divorț.

Ce a declarat Ioana Năstase înainte de întâlnirea cu Ilie Năstase la tribunal

Contactată înaintea noului termen, Ioana Năstase a confirmat că se va prezenta la tribunal, însă a preferat să nu ofere prea multe detalii despre situația dintre ea și fostul mare tenismen. Vedeta a lăsat de înțeles că verdictul și evoluția procesului urmează să fie văzute.

„Da, mă voi prezenta, normal, dar nu vreau să mai vorbesc despre acest subiect. Rămâne de văzut”, a spus ea potrivit Spynews.

„Cu ce gânduri? Gânduri pozitive, ca de obicei, gânduri frumoase”

Întrebată cu ce gânduri va merge în sala de judecată, Ioana Năstase a răspuns că încearcă să privească lucrurile într-o manieră optimistă și că își păstrează atitudinea pozitivă. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla la termenul din 15 octombrie și dacă procesul va face un nou pas către încheierea căsniciei dintre Ioana și Ilie Năstase.

„Bună întrebare. Cu ce gânduri? Gânduri pozitive, ca de obicei, gânduri frumoase”, a mai spus vedeta.

Ce spunea Ioana Năstase despre ultimul termen de divorț

În primăvara acestui an, după un termen de judecată, Ioana Năstase a dezvăluit că soțul ei și-ar fi recunoscut greșelile din relație, iar avocatul lui ar fi solicitat amânarea procesului pentru ca fostul tenismen să aibă timp să își revizuiască atitudinea.

„Am avut termen în procesul de divorț. Avocatul lui Ilie a cerut amânarea pentru ca Ilie să-și schimbe comportamentul. Ilie și-a recunoscut greșeala și a mai cerut un termen pentru a își revizui atitudinea. Acum rămâne să văd dacă se va adeveri asta sau nu. Nu am discutat ieri absolut nimic, doar și-a recunoscut greșelile”, a declarat Ioana Năstase in luna mai, potrivit cancan.ro.

Ioana Năstase: „Vreau să îl văd că are un comportament frumos”

Tot atunci, bruneta a vorbit și despre așteptările pe care le avea de la soțul său, mărturisind că își dorește ca acesta să își schimbe comportamentul. Cu toate acestea, Ioana a subliniat că procesul de divorț va continua, întrucât nu poate trece pur și simplu peste episoadele care au afectat relația lor.

„Următorul termen va avea loc pe 15 octombrie. Eu îmi doresc mult să se încheie și să fie ok de acum încolo. Vreau să îl văd că are un comportament frumos, că se comportă cum trebuie. Procesul va continua pentru că astfel de ieșiri cum a avut nu le pot șterge cu buretele. A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”, a completat bruneta.