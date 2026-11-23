Vlăduța Lupău a avut un moment special duminică, în cadrul unei biserici ortodoxe române din Italia. Aceasta a cântat colinde și pricesne pentru comunitatea românească, după ce, înainte cu o seară, a fost prezentă la o petrecere. Imaginile apărute pe rețelele de socializare sunt extrem de emoționante.

Vlăduța Lupău. Foto: Instagram

Este o perioadă extrem de aglomerată pentru Vlăduța Lupău. Spectacolele dedicate Sărbătorilor de Iarnă sunt în toi, astfel că artista are concerte chiar și în străinătate. Cu această ocazie, ea a mers și a cântat colinde alături de o altă interpretă de muzică populară.

Vlăduța Lupău, moment extrem de emoționant într-o biserică din Italia

Duminică, pe 22 noiembrie, Vlăduța Lupău a vizitat Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ioan de la Râșca și Secu” din Settimo Torinese, zona Torino, unde a cântat colinde și pricesne pentru comunitatea românească.

Momentul special a avut loc alături de artista Olguța Berbec și a strânit multă emoție. Videoclipul postat pe rețelele de socializare a impresionat fanii celor două interprete. Înainte de a colinda la biserică, cele două au încins atmosfera la un local și au făcut o petrecere pe cinste.

Vlăduța Lupău a străluci la Protevelion

Evenimentele s-au ținut lanț de Vlăduța Lupău și toată lumea se „bate” pentru prezența ei. Săptămâna trecută au avut loc filmările pentru Protevelion 2027, la studiourile Kentauros din Ștefănești. Printre vedetele prezente s-a aflat și Vlăduța Lupău. Aceasta a strălucit într-o rochie argintie, cu franjuri, scurtă, făcută doar din cristale, ce i-a pus decolteul în evidență. Creația a fost a Biancăi Rus.

Recent, ea și-a serbat și cei șapte ani de căsnicie cu Adi Rus. Artista a a publicat un mesaj special în care a vorbit despre adevărata semnificație a iubirii, punctând faptul că iubirea dintre ei durează de 12 ani, însă acum șapte ani ea a spus „DA”.

„Au trecut vreo 12 ani de când ne-am îndrăgostit și 7 ani de când am spus «DA», ani în care am învățat că iubirea nu înseamnă doar fluturi în stomac, fotografii frumoase și zile fericite. Înseamnă răbdare, iertare, sacrificii, nopți nedormite, griji împărțite și puterea de a rămâne unul lângă celălalt, indiferent de ce aduce viața. Că, dincolo de toate, am rămas aici. Împreună. Construind, zi după zi, ceva ce nu se poate cumpăra și nu se poate înlocui: o familie.

Dacă acum 7 ani te-am ales să-mi fii soț, astăzi te-aș alege din nou, știind că împreună aveam să devenim părinții lor și că cele mai frumoase dovezi ale iubirii noastre ne spun «mama» și «tata».

Dumnezeu mi-a oferit multe bucurii, însă cele mai mari sunt în aceste fotografii (băieții ăștia 3). Iar pozele le-am ales așa, fiind unele dintre cele mai memorabile zile din viața noastră.

To be continued…”, a scris Vlăduța Lupău pe Facebook.