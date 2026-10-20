 Vlăduța Lupău, clipe de groază cu fiul ei! Iair a ajuns de urgență la spital: „A început să nu mai respire bine”
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Vlăduța Lupău, clipe de groază cu fiul ei! Iair a ajuns de urgență la spital: „A început să nu mai respire bine”

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Vlăduța Lupău a trecut prin momente de panică după ce Iair, fiul cel mare al artistei și al lui Adrian Rus, s-a confruntat cu probleme de sănătate. Cântăreața le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele de socializare că a fost nevoită să meargă de urgență la spital cu băiețelul, după ce acesta a început să respire cu dificultate. 

Vlăduța Lupău și Iair.
Vlăduța Lupău și Iair. Foto: Instagram

Artista a rememorat clipele de teamă prin care a trecut și a explicat cum au debutat simptomele micuțului.

„Nu știu cum să vă zic, dar eu îl văd prezent pe Dumnezeu în viața mea în orice clipă a vieții mele. Mă rugam înainte de concert să nu se îmbolnăvească copiii nici când sunt plecată la Chișinău, nici la București, ca să nu stau cu griji și cu stres. Dumnezeu mi-a ascultat gândurile și rugăciunea și așa a fost. Cum s-a terminat concertul, duminică seara, Iair a vomitat toată noaptea, a fost o noapte albă. Bun, s-a făcut bine, nu l-am dat l-a grădiniță, totul ok, practic s-a întâmplat pentru că a mâncat cu poftă niște fructe de mare”, a început mesajul artistei. 

Vlăduța Lupău, alarmată de starea fiului său: „A început să nu mai respire bine”

Ceea ce părea inițial o simplă răgușeală s-a dovedit a fi o problemă de sănătate mult mai serioasă pentru micuțul Iair. Vlăduța Lupău a povestit că, deși la început nu a considerat că simptomele ar putea ascunde ceva grav, starea băiețelului s-a agravat în cursul nopții. Când a observat că acesta respira cu dificultate, artista și-a dat seama că are nevoie de ajutor medical.

„Și ieri s-a trezit puțin răgușit, am zis că e o răgușeală așa, poate, sezonieră. Că nu avea ce să facă din punctul meu de vedere, dar azi noapte l-am pus la somn, m-am dus în baie, am și postat, mi-am făcut și eu momentul meu de relaxare și pe la 12 a început să nu mai respire bine. Adică, gen, și când l-am băgat la somn, el a început să fie foarte răgușit, chiar făceam mișto îi ziceam că >>măi, puiu, zici că tu ai cântat toată noaptea”, mai a spus Vlăduța Lupău.

Iair a fost dus de urgență la spital. Ce diagnostic au pus medicii

După miezul nopții, artista a observat că fiul său respira tot mai greu, iar felul în care i se mișca burtica în timpul respirației a făcut-o să se îngrijoreze și mai mult. Băiețelul se trezea plângând și nu putea vorbi, astfel că Vlăduța Lupău a decis să meargă imediat cu el la urgențe. Acolo, medicii au constatat că micuțul avea o formă severă de laringită acută, care îi provocase inflamarea puternică și îngustarea laringelui.

„Și pe la 12-1 noaptea efectiv așa îi făcea burtica, așa respira, era super răgușit, a început să se trezească plângând și nu putea vorbi, când am văzut că nu poate respira, am și mers cu el la urgențe și făcuse o laringită super super gravă, acută, noroc că am mers la urgențe, au zis și doctorii că putea să pățească orice acasă, pentru că i se îngustase laringele, era super inflamat și efectiv nu mai putea respira. Nu vreți să știți apoi ce… i-au făcut perfuzii, l-au pus pe EKG, i-au făcut analize, absolut tot”, a mai povestit ea.

Ce spune artista despre un al treilea copil 

Într-un interviu mai vechi acordat publicației Click!, Vlăduța Lupău mărturisea că nu își mai dorește un alt copil, fiind deja împlinită alături de cei doi micuți ai săi. Întrebată dacă și-ar dori și o fetiță, artista a recunoscut că gândul de a o lua de la capăt cu toate etapele creșterii unui copil o copleșește.

Click!: O fetiță, totuși…?

Vlăduța Lupău: Ce??!!!…. M-am și speriat! Lasă-mă că abia îmi trag sufletul! Abia trec de colici, de diversificare. Adică, iar s-o iau de la început?! Nu e ușor deloc!

Doamne, îți mulțumesc pentru cei doi minunați pe care-i am! Sunt foarte bucuroasă, împlinită. Îmi ajunge!

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