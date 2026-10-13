 Cum arată vila de trei milioane de euro a Vlăduței Lupău și a lui Adi Rus: „Mobila este făcută toată la comandă”
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Cum arată vila de trei milioane de euro a Vlăduței Lupău și a lui Adi Rus: „Mobila este făcută toată la comandă”

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Vlăduța Lupău și soțul ei, Adi Rus, și-au transformat visul în realitate ridicând o proprietate spectaculoasă în Cluj-Napoca. Construită de la zero după cerințele lor, locuința este considerată o adevărată bijuterie arhitecturală despre care se vehiculează că ar fi implicat o investiție uriașă. 

Cum și-au amenajat Vlăduța Lupău și Adi Rus
Cum și-au amenajat Vlăduța Lupău și Adi Rus Foto: Instagram

Mutarea oficială a avut loc spre finalul anului 2022, la scurt timp după ce artista a devenit mamă pentru prima dată și l-a adus pe lume pe fiul său, Iair.

Casa Vlăduței Lupău are camere spațioase, studio de înregistrări și piscină 

Chiar dacă vedeta și partenerul său au păstrat discreția privind suma exactă investită, anvergura proprietății justifică estimările generoase.

Vila dispune de o curte de mari dimensiuni, piscină exterioară, numeroase camere de zi și dormitoare primitoare, dar și un studio profesional de înregistrări amenajat special pentru activitatea muzicală a artistei.

Conceptul vizual a fost gândit de o echipă de designeri de interior, fiecare spațiu fiind optimizat pentru confortul familiei. Atenția acordată detaliilor a presupus vizite frecvente pe șantier pe toată durata execuției, astfel încât proiectul să fie finalizat fără abateri și într-un ritm alert, potrivit ProTV.

Proiecția casei Vlăduței Lupău
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Proiecția casei Vlăduței Lupău Foto: Instagram

Vlăduța Lupău: „Mobila este la comandă, ușile sunt din furnir, iar blatul mesei este din cuarț”

În perioada amenajărilor finale, interpreta a împărtășit cu urmăritorii de pe internet o parte din soluțiile premium alese pentru căminul său, arătându-se încântată de calitatea materialelor și de munca specialiștilor:

Am venit la casă, unde nu am mai ajuns de două săptămâni și ceva și sunt foarte entuziasmată de cum s-a transformat totul în interior. Cred că în foarte puțin timp o să ne și mutăm. O să vă arăt mici chestii, pentru că sunt foarte încântată și eu. Să nu mă întrebați detalii! Mobila este făcută toată la comandă, iar designul este făcut de o echipă profesionistă. Ușile astea efectiv le ador pentru că sunt din furnir. Bucătăria nu este gata. Blatul mesei este din cuarț. În living mai avem de lucrat la scara interioară. În grădină este deja plantat un copac”, declara Vlăduța Lupău în mediul online înaintea inaugurării casei.

Rezultatul este o locuință modernă, unde elementele naturale precum furnirul și piatra compozită de cuarț se îmbină cu facilitățile de ultimă generație pentru a oferi un standard ridicat de trai.

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