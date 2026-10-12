 Inundație pe o stradă din Cluj-Napoca după o ploaie de câteva minute. Spuma albă apărută pe carosabil ridică semne de întrebare
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Inundație pe o stradă din Cluj-Napoca după o ploaie de câteva minute. Spuma albă apărută pe carosabil ridică semne de întrebare

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O ploaie de scurtă durată a provocat probleme pe strada Donath din Cluj-Napoca, duminică seară (11 octombrie 2026). Apa s-a revărsat pe carosabil după ce canalizarea nu ar fi reușit să preia precipitațiile, iar pe stradă a apărut și o spumă albă, a cărei proveniență nu a fost încă stabilită. Un localnic susține că situația se repetă de mai mulți ani, în ciuda intervențiilor făcute în zonă.

Inundație pe o stradă din Cluj-Napoca după o ploaie de câteva minute.
Inundație pe o stradă din Cluj-Napoca după o ploaie de câteva minute. Foto: arhiva

Canalizarea de pe strada Donath, probleme semnalate în mod repetat

Imaginile surprinse de un locuitor arată apa acumulată pe strada Donath în urma episodului de ploaie. Potrivit relatării publicate de Știri de Cluj, acesta afirmă că gurile de canalizare din zonă se înfundă frecvent, iar acumulările de apă pot apărea chiar și după precipitații de scurtă durată.

Este o canalizare înfundată de mai mulți ani. S-a tot lucrat aici. La o amărâtă de ploaie, se înfundă”, a declarat localnicul, descriind problemele cu care s-ar confrunta strada.

Acesta susține că ambele canalizări din apropiere ar avea dificultăți recurente de funcționare. Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează care este cauza tehnică a incidentului din seara de duminică și nici dacă au fost dispuse noi intervenții pentru remedierea situației.

Ce se știe despre spuma albă apărută după ploaie

Unul dintre detaliile care au atras atenția este spuma albă formată pe carosabil în timp ce apa se revărsa din zona canalizării. Originea acesteia nu este cunoscută, iar imaginile nu permit identificarea substanțelor care ar fi putut contribui la apariția fenomenului.

În general, spuma se poate forma atunci când apa se amestecă cu anumite substanțe, inclusiv detergenți, sau când turbulențele introduc aer în lichid. Acestea sunt însă explicații generale și nu reprezintă o confirmare a cauzei în cazul străzii Donath.

Pentru a stabili de unde provine spuma ar fi necesare verificări ale rețelei de canalizare și, dacă este cazul, analize ale unor probe. Până la apariția unor informații suplimentare, nu se poate afirma că fenomenul este provocat de o anumită substanță sau de o posibilă deversare.

De ce se poate acumula apa pe străzi după o ploaie scurtă

Chiar și un episod de precipitații care durează doar câteva minute poate pune presiune pe sistemele de evacuare a apei, mai ales dacă ploaia este intensă. Atunci când debitul care ajunge în rețea depășește capacitatea acesteia, apa se poate acumula pe carosabil sau poate refula prin gurile de canalizare.

Situația se poate agrava dacă există depuneri, blocaje ori defecțiuni ale infrastructurii. În cazul străzii Donath, însă, nu au fost prezentate date tehnice care să confirme dacă unul dintre acești factori a stat la baza incidentului.

Localnicii reclamă o problemă care persistă de ani de zile

Potrivit mărturiei citate, dificultățile de pe strada Donath nu ar fi apărut pentru prima dată în urma ploii din 11 octombrie. Locuitorul afirmă că au existat lucrări în zonă, dar că problemele de canalizare s-ar repeta.

Nu sunt disponibile informații confirmate despre eventuale pagube, despre amploarea intervențiilor necesare sau despre rezultatul unor verificări tehnice efectuate după incident.

Episodul readuce în atenție sesizările localnicilor privind evacuarea apei pluviale în această zonă din Cluj-Napoca. Cauza exactă a refulării și proveniența spumei albe rămân, deocamdată, neclarificate.

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