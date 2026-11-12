 Anunțul făcut de Vlăduța Lupău după 7 ani de căsnicie cu Adi Rus: „Iubirea nu înseamnă doar fluturi în stomac”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoAnunțul făcut de Vlăduța Lupău după 7 ani de căsnicie cu Adi Rus: „Iubirea nu înseamnă doar fluturi în stomac”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vlăduța Lupău și Adi Rus formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, iar recent au avut un motiv special de sărbătoare. Cei doi au aniversat 7 ani de când au devenit soț și soție, dar și 12 ani de când și-au început povestea de dragoste. Cu această ocazie, artista și soțul ei au publicat mesaje emoționante pe rețelele de socializare, în care au vorbit despre iubire, sacrificii, iertare și familia pe care au construit-o împreună.

Vlăduța Lupău și Adi Rus
Vlăduța Lupău și Adi Rus Foto: Facebook

De-a lungul anilor, Vlăduța Lupău și Adi Rus au trecut prin numeroase momente frumoase, dar și prin provocări, reușind să își construiască familia la care au visat. Cei doi sunt părinții a doi băieți, Iair și Isaia, care reprezintă cea mai mare bucurie a lor.

Pe plan personal, cei doi se bucură de o familie frumoasă, iar profesional, artista continuă să se bucure de succes și de aprecierea publicului. Aniversarea celor 7 ani de căsnicie a fost un prilej pentru amândoi să își exprime recunoștința pentru tot ceea ce au realizat împreună.

Mesajul emoționant transmis de Vlăduța Lupău la aniversarea celor 7 ani de căsnicie

Cu ocazia aniversării, Vlăduța Lupău a publicat un mesaj special în care a vorbit despre adevărata semnificație a iubirii. Artista a mărturisit că o relație nu înseamnă doar momente frumoase și fotografii perfecte, ci și răbdare, iertare, sacrificii și puterea de a rămâne împreună indiferent de greutățile întâmpinate.

Totodată, cântăreața a mărturisit că, dacă ar putea da timpul înapoi, l-ar alege din nou pe Adi Rus să îi fie soț, mai ales pentru că împreună au devenit părinții celor doi băieți ai lor. Vedeta a publicat și câteva fotografii din unele dintre cele mai importante momente ale vieții lor.

„Au trecut vreo 12 ani de când ne-am îndrăgostit și 7 ani de când am spus «DA», ani în care am învățat că iubirea nu înseamnă doar fluturi în stomac, fotografii frumoase și zile fericite. Înseamnă răbdare, iertare, sacrificii, nopți nedormite, griji împărțite și puterea de a rămâne unul lângă celălalt, indiferent de ce aduce viața. Că, dincolo de toate, am rămas aici. Împreună. Construind, zi după zi, ceva ce nu se poate cumpăra și nu se poate înlocui: o familie.

Dacă acum 7 ani te-am ales să-mi fii soț, astăzi te-aș alege din nou, știind că împreună aveam să devenim părinții lor și că cele mai frumoase dovezi ale iubirii noastre ne spun «mama» și «tata».

Dumnezeu mi-a oferit multe bucurii, însă cele mai mari sunt în aceste fotografii (băieții ăștia 3). Iar pozele le-am ales așa, fiind unele dintre cele mai memorabile zile din viața noastră.

To be continued…”, a scris Vlăduța Lupău pe Facebook. 

Adi Rus, declarație de dragoste pentru soția sa: „Te-aș alege din nou”

Nici Adi Rus nu a lăsat să treacă această zi specială fără să îi transmită un mesaj emoționant soției sale. Acesta a vorbit despre cei 12 ani de relație și cei 7 ani de căsnicie, mărturisind că împreună au trecut prin numeroase experiențe, au învățat unul de la celălalt și au construit cel mai important lucru: familia lor.

Soțul artistei a recunoscut că se consideră un om bogat datorită celor trei persoane pe care le are acasă și a transmis că, dacă ar putea lua totul de la capăt, ar face aceeași alegere. Adi Rus i-a mulțumit Vlăduței pentru tot ceea ce au construit împreună și pentru cei doi copii minunați.

„12 ani de iubire, 7 ani de căsnicie și o viață întreagă înainte, împreună! Au trecut 12 ani de când am început să scriem povestea noastră și 7 ani de când ne-am promis că vom fi unul lângă celălalt la bine și la greu. Am trăit împreună momente minunate, am trecut peste greutăți, am crescut, am învățat și am construit cel mai frumos lucru pe care ni-l putea oferi viața: familia noastră! Astăzi, când mă uit la tine și la cei doi băieți superbi și sănătoși cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, îmi dau seama că sunt cel mai bogat om din lume. Nu prin ceea ce am material, ci prin ceea ce am acasă!

Dacă ar fi să o iau de la început, te-aș alege din nou, de o mie de ori, cu toate bucuriile, provocările și amintirile noastre. La mulți ani nouă, iubirea mea! Îți mulțumesc pentru tot ce suntem și pentru tot ce am construit împreună! Tu și copiii noștri sunteți cea mai frumoasă realizare a vieții mele!”, a scris Adi Rus pe Instagram.

Ghid de cumpărături

Russell Brand
„Nu mai vreau să-i aud numele!” Părul pubian despre care se spune că ar fi al lui Russell Brand, eliminat dintr-un muzeu din Londra. Reacția dură a instituției Vedete internaționale
claudia patrascanu
VideoClaudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!” Vedete românești
image
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate” adevarul.ro
image
Cât te costă să construiești o casă pe un teren agricol. Taxele și cheltuielile pe care trebuie să le iei în calcul adevarul.ro

Parteneri

image
„Cârțu și Coelho, o viață, un an și o zi”. Marius Mitran scrie despre trecutul și viitorul Universității Craiova www.fanatik.ro
image
Noua hartă a României: doar 15 județe, 146 de orașe devin comune, iar Primăria Capitalei ar putea dispărea observatornews.ro
image
Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților” www.antena3.ro
image
Atac armat în apropiere de Casa Albă: 1 mort și 4 răniți. Suspectul, care s-a baricadat într-o clădire, a murit după ce s-a împușcat cu propria armă www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața as.ro
image
Două autoturisme ajung simultan într-o intersecție nedirijată, fără indicatoare sau semafoare. Ambele merg înainte. Care are prioritate? playtech.ro
image
„Ionuț Radu e în top 5 portari din Europa!” Superagentul Pastorello, replică dură după acuzațiile că Radu evită naționala României: „Este ridicol tot ce aud!” www.fanatik.ro
image
Prima ninsoare în București. Pe ce dată ninge în Capitală, potrivit meteorologilor Accuweather www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ireal! E pur și simplu încremenită în timp. La anul face 50 de ani, dar arată aproape identic cum era la 20 de ani okmagazine.ro
image
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Tarantella, dansul medieval care „vindeca” mușcătura unui păianjen veninos historia.ro
Joe Biden, foto Shutterstock jpg
VideoJoe Biden, apariție rară în fața camerelor! Ce a dezvăluit despre lupta cu cancerul și retragerea din cursa prezidențială Vedete internaționale
Oana Lis (47 de ani) continuă să-i fie alături lui Viorel Lis (82 de ani) în cea mai grea perioadă a vieții lor
Oana Lis, dezvăluiri despre copiii lui Viorel Lis. Ce relație are fostul edil cu aceștia: „Are o fată și un băiat” Vedete românești
kylie jenner instagram jpg
Kylie Jenner, o șefă de coșmar! A fost dată în judecată de patru foste angajate în doar șapte luni Vedete internaționale
Vlăduța Lupău (1) jpg
Cât costă o săptămână de răsfăț în Dubai pentru Vlăduța Lupău? Ce sumă a plătit pentru cazarea la hotelul de lux Vedete românești
claudia patrascanu
VideoClaudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!” Vedete românești
Russell Brand
„Nu mai vreau să-i aud numele!” Părul pubian despre care se spune că ar fi al lui Russell Brand, eliminat dintr-un muzeu din Londra. Reacția dură a instituției Vedete internaționale
Jenny McCarthy foto Profimedia jpg
Fosta bombă sexy Jenny McCarthy a ajuns să trăiască într-un cort! „Nu mai aveam nici haine!” Vedete internaționale
mihai dedu instagram jpg
Care este, de fapt, meseria de bază a lui Mihai Dedu. Prezentatorul PRO TV a dezvăluit ce profesie avea înainte de televiziune Vedete românești
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net