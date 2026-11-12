Anunțul făcut de Vlăduța Lupău după 7 ani de căsnicie cu Adi Rus: „Iubirea nu înseamnă doar fluturi în stomac”

Vlăduța Lupău și Adi Rus formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, iar recent au avut un motiv special de sărbătoare. Cei doi au aniversat 7 ani de când au devenit soț și soție, dar și 12 ani de când și-au început povestea de dragoste. Cu această ocazie, artista și soțul ei au publicat mesaje emoționante pe rețelele de socializare, în care au vorbit despre iubire, sacrificii, iertare și familia pe care au construit-o împreună.

Vlăduța Lupău și Adi Rus Foto: Facebook

De-a lungul anilor, Vlăduța Lupău și Adi Rus au trecut prin numeroase momente frumoase, dar și prin provocări, reușind să își construiască familia la care au visat. Cei doi sunt părinții a doi băieți, Iair și Isaia, care reprezintă cea mai mare bucurie a lor.

Pe plan personal, cei doi se bucură de o familie frumoasă, iar profesional, artista continuă să se bucure de succes și de aprecierea publicului. Aniversarea celor 7 ani de căsnicie a fost un prilej pentru amândoi să își exprime recunoștința pentru tot ceea ce au realizat împreună.

Mesajul emoționant transmis de Vlăduța Lupău la aniversarea celor 7 ani de căsnicie

Cu ocazia aniversării, Vlăduța Lupău a publicat un mesaj special în care a vorbit despre adevărata semnificație a iubirii. Artista a mărturisit că o relație nu înseamnă doar momente frumoase și fotografii perfecte, ci și răbdare, iertare, sacrificii și puterea de a rămâne împreună indiferent de greutățile întâmpinate.

Totodată, cântăreața a mărturisit că, dacă ar putea da timpul înapoi, l-ar alege din nou pe Adi Rus să îi fie soț, mai ales pentru că împreună au devenit părinții celor doi băieți ai lor. Vedeta a publicat și câteva fotografii din unele dintre cele mai importante momente ale vieții lor.

„Au trecut vreo 12 ani de când ne-am îndrăgostit și 7 ani de când am spus «DA», ani în care am învățat că iubirea nu înseamnă doar fluturi în stomac, fotografii frumoase și zile fericite. Înseamnă răbdare, iertare, sacrificii, nopți nedormite, griji împărțite și puterea de a rămâne unul lângă celălalt, indiferent de ce aduce viața. Că, dincolo de toate, am rămas aici. Împreună. Construind, zi după zi, ceva ce nu se poate cumpăra și nu se poate înlocui: o familie.

Dacă acum 7 ani te-am ales să-mi fii soț, astăzi te-aș alege din nou, știind că împreună aveam să devenim părinții lor și că cele mai frumoase dovezi ale iubirii noastre ne spun «mama» și «tata».

Dumnezeu mi-a oferit multe bucurii, însă cele mai mari sunt în aceste fotografii (băieții ăștia 3). Iar pozele le-am ales așa, fiind unele dintre cele mai memorabile zile din viața noastră.

To be continued…”, a scris Vlăduța Lupău pe Facebook.

Adi Rus, declarație de dragoste pentru soția sa: „Te-aș alege din nou”

Nici Adi Rus nu a lăsat să treacă această zi specială fără să îi transmită un mesaj emoționant soției sale. Acesta a vorbit despre cei 12 ani de relație și cei 7 ani de căsnicie, mărturisind că împreună au trecut prin numeroase experiențe, au învățat unul de la celălalt și au construit cel mai important lucru: familia lor.

Soțul artistei a recunoscut că se consideră un om bogat datorită celor trei persoane pe care le are acasă și a transmis că, dacă ar putea lua totul de la capăt, ar face aceeași alegere. Adi Rus i-a mulțumit Vlăduței pentru tot ceea ce au construit împreună și pentru cei doi copii minunați.

„12 ani de iubire, 7 ani de căsnicie și o viață întreagă înainte, împreună! Au trecut 12 ani de când am început să scriem povestea noastră și 7 ani de când ne-am promis că vom fi unul lângă celălalt la bine și la greu. Am trăit împreună momente minunate, am trecut peste greutăți, am crescut, am învățat și am construit cel mai frumos lucru pe care ni-l putea oferi viața: familia noastră! Astăzi, când mă uit la tine și la cei doi băieți superbi și sănătoși cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, îmi dau seama că sunt cel mai bogat om din lume. Nu prin ceea ce am material, ci prin ceea ce am acasă!

Dacă ar fi să o iau de la început, te-aș alege din nou, de o mie de ori, cu toate bucuriile, provocările și amintirile noastre. La mulți ani nouă, iubirea mea! Îți mulțumesc pentru tot ce suntem și pentru tot ce am construit împreună! Tu și copiii noștri sunteți cea mai frumoasă realizare a vieții mele!”, a scris Adi Rus pe Instagram.