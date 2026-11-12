Cât costă o săptămână de răsfăț în Dubai pentru Vlăduța Lupău? Ce sumă a plătit pentru cazarea la hotelul de lux

Vlăduța Lupău și-a luat familia și a plecat să se bucure de soare într-una dintre cele mai exclusiviste destinații ale lumii. și-a luat familia și a plecat să se bucure de soare într-una dintre cele mai exclusiviste destinații ale lumii.

Vacanță exclusivistă pentru Vlăduța Lupău și familia sa Foto: Instagram

Împreună cu soțul său, Adi Rus, și cei doi băieți ai lor, îndrăgita cântăreață a ales Dubaiul pentru un sejur de relaxare, însă detaliul care a captat imediat atenția urmăritorilor din mediul online este complexul hotelier în care s-au cazat.

Din imaginile publicate de artistă se remarcă o locație de cinci stele cu o arhitectură spectaculoasă și piscine panoramice orientate spre Golful Persic, unde o singură săptămână de cazare ajunge la o sumă amețitoare.

Vlăduța Lupău, preț piperat pentru răsfățul de cinci stele

Experiența de top pe care familia artistei o trăiește în Emiratele Arabe Unite vine cu o notă de plată pe măsură, accesibilă unui cerc restrâns de turiști. Potrivit datelor disponibile pe platformele de profil, un sejur de șase nopți la finalul lunii noiembrie pentru o formulă compusă din doi adulți și doi copii mici se ridică la 35.870 de lei, sumă ce echivalează cu aproape 7.000 de euro.

Mai mult, tariful de mii de euro nu acoperă un pachet de tip all inclusive și nici măcar trei mese pe zi: în acest preț, oaspeții beneficiază exclusiv de cazare și de micul dejun inclus, restul meselor și facilităților din complex fiind achitate separat.

Emoții mari înainte de îmbarcare: „M-a luat o răceală cruntă, eram praf!”

Deși acum radiază de fericire în vacanță, plecarea Vlăduței Lupău a fost la un pas de a fi umbrită de o problemă medicală apărută fulgerător. Cu doar câteva zile înainte de zborul spre Dubai, artista s-a confruntat cu o răceală severă care a doborât-o în doar câteva zeci de minute, mărturisindu-le fanilor pe Instagram prin ce stare critică trecea exact în ziua plecării:

„Vreau să vă zic că m-a luat aseară o răceală de-asta cruntă, cu o jumătate de oră înainte eram bine și după aia am fost praf. Încă sunt praf și astăzi am o zi destul de importantă, că diseară trebuie să plec. Și sper să mă fac bine, că dacă nu, efectiv nu știu cum funcționez. Mă pun să mă odihnesc un pic”, povestea vedeta pe rețelele de socializare, potrivit ProTv.

Din fericire, artista a reușit să își revină la timp pentru a urca în avion și a transforma escapada din Dubai într-o vacanță memorabilă alături de soțul și copiii săi.

Dublă aniversare în paradis: 12 ani de iubire și 7 ani de căsnicie

Sejurul exclusivist din Dubai capătă o semnificație cu totul specială, nefiind doar o simplă pauză de la agenda încărcată, ci momentul în care cei doi își celebrează propria poveste de dragoste. Au trecut exact 12 ani de când Vlăduța Lupău și Adi Rus au început să își croiască drumul împreună și 7 ani de când și-au unit destinele în fața altarului.

Cu această ocazie emoționantă, artista a transmis un mesaj plin de recunoștință și iubire dedicat partenerului său de viață:

„Au trecut 12 ani de iubire de când am început să scriem povestea noastră și 7 ani de când ne-am promis că vom fi unul lângă celălalt la bine și la greu. La mulți ani nouă, iubirea mea! Îți mulțumesc pentru tot ce suntem și pentru tot ce am construit împreună.”