Vlăduța Lupău, ipostază neașteptată alături de soțul său și cei doi copii! Cum au fost surprinși în vacanță: „N-am zis că eu o să fiu greul!”

Departe de frigul de acasă, Vlăduța Lupău a ales să se relaxeze pe meleaguri mult mai calde, bifând o vacanță exotică în Dubai alături de soțul său, Adi Rus, și cei doi băieți ai cuplului.

Gestul Vlăduței Lupău care a stârnit zâmbete în timpul unei plimbări cu soțul ei Foto: Instagram

Profitând din plin de soare și de atmosfera relaxată a emiratului, îndrăgita interpretă a transformat o simplă plimbare într-o adevărată scenă de comedie. În drum spre plajă, artista a profitat de statutul de răsfățată și s-a agățat direct în spinarea partenerului ei, deși fostul sportiv îi căra deja pe ambii micuți, stârnind valuri de reacții amuzate pe internet.

Vlăduța Lupău, scenă savuroasă în drum spre plajă: „Ce greu îi e lui și ce ușor îmi e mie!”

Ipostaza inedită a fost surprinsă chiar în timp ce familia se îndrepta spre plajă, pe o alee străjuită de palmieri din complexul de lux. Conștientă de amuzamentul situației, Vlăduța a ținut să le arate urmăritorilor cum se împart sarcinile atunci când ești singura prezență feminină dintr-un cămin dominat de băieți:

„Eu i-am promis că îi voi fi alături la bine și la greu. N-am zis că EU o să fiu greul! Ce greu îi e lui și ce ușor îmi e mie! Îi plângeți de milă? Când ești singura femeie din familie...”, a transmis vedeta cu umor.

În imagine, Adi Rus apare la bustul gol, în pantaloni scurți de baie, ținându-și cu zâmbetul pe buze ambii fii – unul călare pe umeri și celălalt strâns în brațe –, în timp ce în spate o susține fără ezitare și pe Vlăduța. Artista, accesorizată lejer de plajă cu o șapcă pe care scrie „MOM” și încălțată în papuci de vară, radiază de fericire agățată de gâtul partenerului său de viață.

Adi Rus, reacție genială pe internet: „Nu puteți pune voi cât pot eu duce!”

Postarea din Dubai a declanșat un val de aprecieri și glume savuroase în secțiunea de comentarii. Fanii au lăudat forma fizică de invidiat a fostului fotbalist, remarcând rezistența cu care acesta își poartă întreaga familie la propriu pe umeri.

Nici reacția lui Adi Rus nu s-a lăsat așteptată, acesta răspunzând cu autoironie la glumele soției sale:

„Când ești șoferul lui Vlăduța Lupău... nu puteți pune voi pe mine cât pot eu duce!”, a punctat soțul artistei.

Complicitatea și spiritul ludic al celor doi au transformat concediul din Dubai într-o serie de momente memorabile, fanii apreciind naturalețea cu care aceștia își trăiesc viața de familie dincolo de lumina reflectoarelor.