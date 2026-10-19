 La bustul gol pentru o cauză nobilă! Pompierii australieni au lansat un calendar cu animale adorabile
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La bustul gol pentru o cauză nobilă! Pompierii australieni au lansat un calendar cu animale adorabile

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Mai fierbinți decât focul! Pompierii australieni s-au dezbrăcat din nou pentru o cauză bună și au realizat calendarul pentru 2027, în care pozează alături de animăluțe adorabile, într-un contrast savuros între fizicul lor atletic și drăgălășenia necuvântătoarelor.

Un pompier a pozat cu un koala
Un pompier a pozat cu un koala Foto: Profimedia

Bărbații au pozat alături de pisici, câini, cai și animale sălbatice, iar unele cadre sunt de-a dreptul surprinzătoare.

Într-una dintre fotografii, un pompier tatuat pozează lângă un lac, cu un crocodil întins pe pieptul său musculos. Într-o altă imagine, un salvator ține cu grijă în mâini un arici, sub un eucalipt.

Calendarul pompierilor australieni costă 16 $

Toate pisicile din calendar sunt salvate și oferite spre adopție
Toate pisicile din calendar sunt salvate și oferite spre adopție Foto: Profimedia

Nici koala, unul dintre simbolurile Australiei, nu putea lipsi din calendar. Printre fotografiile spectaculoase se numără și unele pline de tandrețe, în care pompierii, fără tricouri, țin în brațe pisici salvate.

Calendarul Pompierilor Australieni a ajuns la cea de-a 34-a ediție, iar pentru 2027 este disponibil în cinci variante: cu câini, cu pisici, cu cai, cu animale diverse și Hero (Erou), aceasta din urmă incluzând portrete individuale ale pompierilor.

Fiecare calendar costă 16 dolari. Toate pisicile care apar în ediția Cat sunt animale salvate. Astfel, fotografiile nu atrag doar privirile, ci contribuie și la promovarea adopției și a protecției animalelor.

Proiectul a fost lansat în 1993 și, de atunci, a donat peste 3,5 milioane de dolari pentru oameni și animale aflate în nevoie. Fondurile sprijină organizații de protecție a animalelor, inițiative de recuperare după dezastre naturale și programe dedicate pompierilor și altor salvatori. Printre beneficiari se numără Best Friends Felines, organizație australiană care îngrijește pisici abandonate și le caută familii, precum și Wildcare Incorporated, care reabilitează animale sălbatice bolnave, rănite sau orfane din Teritoriul de Nord al Australiei.

Cățelul a stat cuminte în brațele pompierului
Cățelul a stat cuminte în brațele pompierului Foto: Profimedia

Calendarul a venit și în ajutorul pompierilor. Un fond susținut de proiect a oferit sprijin financiar pentru 23 de pompieri voluntari din statul Victoria, care și-au pierdut locuințele în incendiile de vegetație.

Iar ajutorul depășește granițele Australiei: în Statele Unite, o parte din vânzări este destinată organizației Pasadena Humane Society, care găsește case pentru animale și le îngrijește. În Hong Kong, vânzările unor ediții anterioare au adus zeci de mii de dolari pentru organizații de protecție a animalelor și pentru Crucea Roșie.

În calendar apare și un pui de crocodil
În calendar apare și un pui de crocodil Foto: Profimedia

Ediția din 2027 marchează cea mai amplă distribuție internațională de până acum, cu o extindere în Europa și Asia. În premieră, calendarul va sprijini și adăpostul pentru animale L’Arca di Natalia, din Sicilia.

În Asia, interesul a fost la fel de mare: la o prezentare anterioară din Shanghai, peste 5.000 de persoane s-au înscris pe lista de așteptare pentru doar 1.200 de calendare, iar conținutul asociat a adunat peste 10 milioane de vizualizări pe platforma chineză Xiaohongshu. 

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