Imagini rare cu sora Elizei Natanticu. Cum s-au filmat cele două: „Am zis că e momentul perfect”

Eliza Natanticu a avut un motiv special de sărbătoare în familie. Vedeta a ales să marcheze ziua de naștere a surorii sale printr-o escapadă la Budapesta.

Imagini rare cu sora Elizei Natanticu Foto: Arhiva

În imaginile publicate pe rețelele sociale, Eliza Natanticu le-a arătat urmăritorilor câteva secvențe din vacanța în Budapesta și i-a transmis surorii sale un mesaj emoționant cu ocazia aniversării. Potrivit acesteia, cele două s-au bucurat de râsete, dans și experiențe pe care le vor păstra mult timp în amintire.

„La mulți ani, sis! Anul ăsta am sărbătorit-o cum se cuvine: la Budapesta, cu râsete, dans, momente frumoase și amintiri de pus bine la suflet. Și pentru că tot eram două surori puse pe distracție, am zis că e momentul perfect să lansăm și coregrafia oficială pe «Iar m-a întrebat mama». Acum e rândul vostru! Învățați dansul, filmați-vă pe piesă, dați-ne tag și folosiți sunetul original. Vreau să vă văd pe toți făcând coregrafia!”, a transmis Eliza Natanticu.

Eliza Natanticu și sora ei, provocare pentru fani

Profitând de atmosfera relaxată a vacanței, Eliza și sora ei au decis să lanseze și coregrafia oficială pentru piesa „Iar m-a întrebat mama”. Soția lui Cosmin Natanticu și-a îndemnat fanii să învețe dansul și să participe la provocarea lansată în mediul online.

Prin această inițiativă, vedeta își dorește să îi implice pe urmăritorii săi într-o provocare amuzantă și să promoveze piesa într-un mod interactiv, alături de comunitatea pe care a construit-o în mediul online.

Eliza Natanticu a făcut AVC la numai 36 de ani

Eliza, soția lui Cosmin Natanticu (45 de ani), a trecut prin momente dificile de sănătate în decursul anului 2025, la vârsta de 36 de ani, atunci când a suferit un AVC minor. Vedeta a vorbit recent despre o perioadă sensibilă a vieții sale.

Prezentă în platoul Antena Stars, la campania „Dincolo de imagine“, soția actorului și comediantului Cosmin Natanticu a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre evenimentele recente.

„Am avut un an foarte complicat anul trecut. A fost un an foarte greu, din punct de vedere emoțional, odată că a dispărut tatăl meu și odată că am avut parte de un AVC minor, dar o situație cu care nu m-am mai întâlnit și care m-a dat ușor peste cap. A fost greu de gestionat, mă bucur că am reușit să trec peste și am găsit soluții”, a declarat Eliza.

Eliza Natanticu mai spune că AVC-ul a fost descoperit întâmplător, în urma unui CT.

„Am descoperit oricum întâmplător, pentru că această stare era o stare de amețeală, nu mă simțeam în apele mele și am crezut că e un burnout. (…) Am făcut un CT și, în urma acelui CT, am primit acest diagnostic”, a precizat vedeta.