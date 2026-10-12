Corina Caragea, imagini incendiare din vacanță în Hawaii. Cum arată în costum de baie

Corina Caragea continuă să își surprindă comunitatea online cu imagini spectaculoase din vacanța sa de o lună. După o primă escală petrecută în Canada, prezentatoarea Știrilor Sportive de la Pro TV a aterizat în arhipelagul Hawaii, o destinație de suflet pe care nu o mai vizitase din 2019 și pe care o plasează în topul preferințelor sale absolute de călătorie, imediat după Bora Bora.

Paradisul în care Corina Caragea s-ar întoarce oricând Foto: Instagram

Pasionată declarată de aventură și natură exotică, vedeta a ales ca sejurul din Pacific să fie cea mai lungă oprire a concediului său, profitând din plin de relief, bucătăria locală și peisajele vulcanice.

Corina Caragea, revedere cu arhipelagul american: „Doar Bora Bora a reușit să-l bată la culori”

Jurnalista a împărtășit cu urmăritorii săi entuziasmul reîntoarcerii în acest colț de lume, remarcând autenticitatea și conservarea naturii sălbatice.

„Hawaii a fost cea de-a doua oprire în vacanța mea și cea mai lungă. Am vrut să am timp să mă bucur de acest loc minunat, de care îmi era dor. Nu ne-am mai văzut din 2019, timp în care doar Bora Bora a reușit să îl bată la culori în topul meu. Plajele rupte din Rai, grija pentru natură, pentru viața marină, Shaved Ice, Açai Bowl, munții parcă desenați și puși cu mâna în tablou m-au așteptat tot acolo”, a mărturisit Corina Caragea.

Corina Caragea, siluetă impecabilă în costume de baie pe nisipul fin

Ședințele foto realizate pe malul oceanului au atras rapid aprecierile fanilor, ținutele alese punându-i în valoare forma fizică de invidiat. Prezentatoarea TV a optat atât pentru costume de baie din două piese de culoare neagră, completate de o pălărie de paie în stil cowboy, cât și pentru piese dintr-o singură bucată în nuanțe electrice de roz fucsia.

Fermecată de atmosfera insulei, vedeta a concluzionat că despărțirea de arhipelag este mereu dificilă: „Cert e că, după atâția ani, m-am îndrăgostit din nou de acest loc. Și parcă tot n-am stat suficient”.