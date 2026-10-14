 Cât costă ținutele „Reginei Întunericului”, Gabriela Lucuțar? De ce preferă tunsorile scurte: „Îmi conferă un aer puternic”
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Cât costă ținutele „Reginei Întunericului”, Gabriela Lucuțar? De ce preferă tunsorile scurte: „Îmi conferă un aer puternic”

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Vestita patroană de firmă de pompe funebre Gabriela Lucuțar sau „Regina Întunericului”, cum mai e numită, pune un accent deosebit pe eleganță, multe dintre ținutele sale vestimentare ajungând și la prețuri de mii de euro. Exclusiv pentru Click!, Gabriela Lucuțar ne-a explicat și de ce preferă tunsorile scurte.

Ținutele Gabrielei Lucuțar costă mii de euro
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Ținutele Gabrielei Lucuțar costă mii de euro Foto: Facebook

Gabriela Lucuțar are costume și de mii de euro

Gabriela Lucuțar este adepta ținutelor sobru-elegante, ca o formă de respect pentru profesie, dar și a tunsorilor scurte. Exclusiv pentru Click!, celebra femeie de afaceri ne-a vorbit despre ținutele sale vestimentare, unele modele fiind achiziționate de la firme importante. Prețurile ajung și la mii de euro, ca, de altfel, și costumul auriu, în care apare în recentele fotografii postate pe conturile sociale:

„Costumul auriu este o piesă în ediție limitată, semnată de designerul Philipp Plein, realizată din piele, iar prețul său este de câteva mii de euro. Este o piesă statement, cu o personalitate aparte, exact genul de creație care mă atrage prin originalitate și îndrăzneală”, a menționat Gabriela Lucuțar

„Nu consider că feminitatea este definită de lungimea părului”

Iată ce spune însă și despre tunsoarea scurtă, pe care o preferă, de câțiva ani, mult mai potrivită personalității sale:

„În ceea ce privește tunsoarea, pentru mine stilul înseamnă libertatea de a mă reinventa și de a-mi exprima personalitatea, fără să mă raportez la tipare sau la așteptările celor din jur. Nu consider că feminitatea este definită de lungimea părului.

Dimpotrivă, cred că atitudinea, încrederea în sine și felul în care porți un look fac cu adevărat diferența. Îmi place să am un look inedit, să experimentez și să ies din zona convenționalului. Tunsoarea scurtă mă reprezintă în această etapă a vieții și îmi conferă exact acel aer modern, puternic și sofisticat pe care îl iubesc. Până la urmă, cel mai important accesoriu al unei femei rămâne încrederea în sine”. 

Are o talie de invidiat: „Am o singură masă pe zi, evit prăjelile”

Gabriela Lucuțar are și o talie de invidiat. Am aflat și care este meniul zilnic. A dorit să precizeze și că evită, pe cât posibil, plăcințelele și covrigeii, toate considerate adevărate bombe calorice:

„Ce anume mănânc? Nu prea mănânc. Am o singură masă pe zi și încerc să mănânc sănătos! Niciodată fast-food sau prăjeli. Nu sunt adepta ciorbelor, decât de pește, căci îngrașă foarte mult, însă mănânc supe creme de linte, dovleac, ciuperci.

Ador însă supa de creveți. În general, cam evit mâncarea gătită. Aș mânca foietaj toată ziua, dar este bombă calorică și foarte dăunător sănătății”.

„Îmi este poftă de dulce tot timpul”

Nu poate renunța însă la dulciurile care îi dau energie, după o zi grea de muncă:

„Recunosc că nu pot adormi, dacă nu mănânc ceva dulce, puțină ciocolată neagră sau câteodată mă mai răsfăț cu câte o bomboană cu ciocolată sau cu câte o prăjitură.

Îmi este poftă de dulce tot timpul. Iar câteodată înlocuiesc masa, singura de altfel, cu un baton proteic dulce. Sunt absolut convinsă că nevoia de dulce o resimt pentru că mă consum foarte mult, zi de zi, cu tot ce înseamnă profesia mea, copiii...”.

„Când mănânc ceva dulce îmi pornesc din nou motoarele”

„Alimentația fiind bazată la o singură masă zilnic, corpul meu sunt sigură că nu are de unde să își preia aportul de vitamine și minerale, prin urmare cred că atunci când mănânc ceva dulce îmi pornesc din nou „motoarele”, pentru că îi dau carburant, categoric. Eu însă îl păcălesc.

Nu sunt neapărat un exemplu bun de urmat, în ceea ce privește alimentația, dar vă pot spune că mă simt excelent. Pentru cele care doresc să slăbească, vă spun însă un singur lucru: cel mai bun regim cu rezultate sigure 100% este înfometarea, până ce stomacul se micșorează. Apoi, și dacă vrei să mănânci mult nu mai poți, senzația de saturație fiind imediat ...”, ne-a mai menționat Gabriela Lucuțar, exclusiv pentru Click!

„Mănânc ca să trăiesc, nu trăiesc ca să mănânc”

Patroana de firmă de pompe funebre mai susține că mănâncă foarte puțin, cât să supraviețuiască:

„Nu cred în regimurile alimentare foarte stricte și foarte dure. Este frustrant să mănânci ca la carte și cântărit. La un moment dat, cedezi. Singura opțiune, din experiență proprie, și cu cele mai bune rezultate, este ca o perioadă, de cel puțin patru luni, să mănânci o singură masă pe zi și foarte sănătos.

Deci… foamea. Eu mănânc ca să supraviețuiesc, atât. Mănânc ca să trăiesc, nu trăiesc ca să mănânc. Nu îmi place mâncarea”.

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