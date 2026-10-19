Kale: leguma care a cucerit lumea

Puțini știu că această legumă pe care o asociem azi cu smoothie-uri verzi și salate sănătoase, are o istorie de mii de ani în spate. Înainte să devină vedeta rafturilor bio, această varză cu frunze creponate a fost, pentru secole, o legumă banală de grădină.

Kale Foto: Shutterstock

Kale a reprezentat la începuturi hrană sigură pentru vremuri grele, nu simbol de stil de viață sănătos. Ea nu este o descoperire recentă a bucătarilor sau a nutriționiștilor. Este, de fapt, una dintre cele mai vechi forme de varză cultivate, consumată încă din perioada greacă și romană antică. Din punct de vedere botanic, aparține aceleiași specii ca varza albă, broccoli, conopida sau varza de Bruxelles. Diferențele mari de aspect dintre aceste legume, atât de diferite la prima vedere, se datorează sutelor de ani de selecție umană, nu unor specii diferite.

De la reputația de "superaliment" la stil de viață

Frunzele de kale conțin mai multă vitamina C la 100 de grame decât o portocală, iar conținutul bogat de vitamina K și calciu i-a adus, în ultimul deceniu, reputația de „superaliment“. Dar popularitatea ei explozivă în bucătăria occidentală este surprinzător de recentă — termenul de căutare „kale“ a crescut spectaculos pe internet abia după 2012. Există zeci de soiuri de kale, de la cel cu frunze buclate (curly kale), cel mai des întâlnit pe piață, până la kale toscan (numit și lacinato sau cavolo nero), cu frunze lungi și mai închise la culoare, sau kale roșu, cu nuanțe purpurii spectaculoase.

Un truc simplu, cu efect mare

Textura fibroasă a frunzelor crude de kale se înmoaie considerabil dacă sunt „masate“ cu puțin ulei de măsline și sare, timp de câteva minute. Este un truc folosit frecvent în salatele crude, care descompune fibrele dure din frunze și transformă o legumă altfel greu de mestecat într-una plăcută, aproape catifelată. Povestea lui kale este, așadar, povestea unei legume care a supraviețuit modei — de la hrană de subzistență în vremuri de război, la simbol al unui stil de viață sănătos, promovat pe rețelele sociale. Indiferent de eticheta pe care o poartă la un moment dat, kale rămâne ceea ce a fost mereu: o legumă rezistentă, versatilă și surprinzător de bogată în istorie

Porc crocant cu kale

Porc crocant cu kale Foto: Shutterstock

Ingrediente

500 g piept de porc cu grăsime, tăiat cuburi mari

300 g kale, curățat de codițe și rupt bucăți

4 căței de usturoi, tocați fin

2-3 ardei iuți roșii, întregi sau tăiați rondele

3 linguri sos de stridii

1 lingură sos de soia

1 linguriță zahăr

2 linguri ulei vegetal sare, după gust

Mod de preparare

Fierbi bucățile de porc în apă cu puțină sare, 20-25 de minute, până devin fragede. Le scurgi bine și le lași să se răcească și să se usuce la suprafață.

Încingi uleiul într-o tigaie sau un wok, la foc mare. Adaugi bucățile de porc și le prăjești 6-8 minute, întorcându-le des, până devin aurii și crocante la exterior.

Scoți carnea pe o farfurie și păstrezi puțin din uleiul rămas în tigaie. Adaugi usturoiul și ardeii iuți și îi călești 30 de secunde, cât să devină aromați.

Adaugi kale în tigaie și îl călești 2-3 minute, la foc mare, amestecând constant, până se înmoaie ușor, dar își păstrează culoarea verde intensă. Readuci carnea în tigaie, torni sosul de stridii, sosul de soia și zahărul. Amesteci rapid, la foc mare, timp de 1-2 minute, astfel încât toate ingredientele să se acopere uniform cu sos.

Paste primavera

Paste primavera Foto: Shutterstock

Mai multe pentru tine Calea ferată aproape imposibilă din Ținutul Momârlanilor. Locul „unde întoarce trenul” printre tuneluri și viaducte spectaculoase

Ingrediente

320 g paste penne

1 legătură sparanghel, tăiat bucăți

150 g mazăre

200 g buchețele de broccoli

100 g kale, tăiat bucăți

3 căței de usturoi, tocați fin

3 linguri ulei de măsline

50 g parmezan ras sau fulgi de parmezan

zeama de la o lămâie

sare și piper

fulgi de ardei iute, opțional

Mod de preparare

Pui la fiert o oală cu apă și sare, apoi fierbi pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Cu 3-4 minute înainte ca pastele să fie gata, adaugi în aceeași apă sparanghelul, mazărea și broccoli, ca să se opărească ușor.

Scurgi pastele și legumele împreună, păstrând puțină apă de la fiert.

Încingi uleiul de măsline într-o tigaie mare, la foc mediu. Adaugi usturoiul și-l călești 30 de secunde, cât să devină aromat.

Adaugi kale în tigaie și călești 1-2 minute, până se înmoaie ușor. Pui pastele și legumele fierte în tigaie, torni puțină apă păstrată de la fiert și amesteci bine, ca totul să se combine uniform.

Adaugi zeama de lămâie, potrivești de sare și piper, apoi presari parmezanul ras.

Pizza cu blat de ovăz

Pizza cu blat de ovăz Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru blat:

150 g kale, fără codițe

100 g fulgi de ovăz

2 ouă

2 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi

sare

piper

Pentru topping:

1 ceapă roșie, tăiată rondele subțiri

150 g roșii cherry, tăiate jumătăți

frunze de kale, pentru decor

150 g ciuperci champignon, feliate

sare

piper

Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul și tapetezi o tavă rotundă sau o tavă de copt cu hârtie de copt.

Speli kale și îl pui într-un robot de bucătărie, împreună cu fulgii de ovăz, ouăle, uleiul de măsline, usturoiul, sarea și piperul. Mixezi până obții o compoziție omogenă, de consistența unei paste dense.

Torni compoziția pe hârtia de copt și o întinzi cu o spatulă, într-un cerc uniform, de aproximativ 1 cm grosime.

Coci blatul 15-18 minute, până devine ferm și ușor rumenit pe margini.

Scoți blatul din cuptor și așezi deasupra roșiile cherry, rondelele de ceapă roșie și ciupercile feliate. Potrivești de sare și piper.

Mai coci pizza încă 10-12 minute, până când legumele se înmoaie ușor, iar marginile se rumenesc Decorezi cu frunze proaspete de kale și servești caldă, tăiată felii.



