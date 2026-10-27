Serghei Mizil dezvăluie cum a ajuns Irinel Columbeanu să-și piardă averea: „A tocat până la ultimul ban”

Irinel Columbeanu a ajuns departe de viața luxoasă pe care o ducea în urmă cu ani, când era unul dintre cei mai cunoscuți milionari din România. Fostul om de afaceri și-a pierdut averea și proprietățile care îi aduceau odinioară un statut privilegiat. Serghei Mizil, unul dintre apropiații săi, a vorbit despre situația dramatică în care se află acesta și despre deciziile care l-ar fi costat scump.

Serghei Mizil, adevărul despre pierderile financiare ale lui Irinel Columbeanu Foto: Click!

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Serghei Mizil a povestit cât de mult s-a schimbat viața lui Irinel Columbeanu. Potrivit acestuia, fostul milionar a ajuns să piardă tot ce a construit de-a lungul anilor, iar situația sa actuală este una extrem de dificilă.

Mizil a vorbit inclusiv despre întâlnirile pe care le-a avut cu fostul om de afaceri și despre momentele în care acesta își amintește de oamenii care au făcut parte din viața sa. Declarațiile sale conturează imaginea unei prăbușiri financiare și personale care l-a îndepărtat pe Columbeanu de traiul cu care era obișnuit.

„El a tocat până la ultimul ban. Nu-l ajută nimeni acum. Are momente de luciditate și își amintește de persoane din toate perioadele. Nu este prima oară când merg la el. Își amintește de mine și de Cora. E vai de capul lui. E ceva îngrozitor!”, a declarat Serghei Mizil.

Decizia care l-ar fi costat scump pe fostul milionar

Printre momentele care ar fi contribuit la pierderea averii s-ar număra și implicarea lui Irinel Columbeanu în politică. Serghei Mizil susține că decizia de a candida la Primărie a presupus cheltuieli importante, fără ca fostul om de afaceri să obțină rezultatul pe care și-l dorea.

Potrivit acestuia, Columbeanu ar fi investit sume mari în campania electorală, deși apropiații îl avertizau că șansele de a câștiga erau reduse. Mizil consideră că acea perioadă a reprezentat una dintre loviturile financiare importante pentru fostul milionar.

„Unde l-au ars cel mai tare, a fost când l-au păcălit să candideze la primărie. A dat un sac de bani și toată lumea îi spunea: «Nu ai cum să ieși primar». A pierdut mult cu primăria, a dat bani grei de tot”, a precizat acesta.

Ce s-a întâmplat cu vila de lux de la Snagov

Una dintre cele mai cunoscute proprietăți ale lui Irinel Columbeanu a fost vila de la Snagov, asociată mult timp cu stilul său de viață extravagant. Reședința impunătoare și terenul aferent reprezentau o parte importantă din imaginea fostului om de afaceri, însă proprietatea a ajuns să fie vândută, pe fondul problemelor sale financiare.

Serghei Mizil a vorbit și despre situația acestei proprietăți, susținând că Irinel Columbeanu ar fi ajuns să nu-și mai amintească nici măcar detalii legate de casă și de momentul în care a vândut-o.

„Nici casa nu o mai știe. Din câte am înțeles, acum nu mai știe nici casa, nici când a vândut-o. Terenul ăla face câteva milioane. Și gândește-te că nu mai există nimic”, a mărturisit Serghei Mizil.