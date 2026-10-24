De ce tot mai mulți români se mută în Serbia! Cât a plătit un bărbat pentru o proprietate de 1.500 de metri pătrați

Atrași de ofertele mult mai accesibile, mai mulți bănățeni au decis să își cumpere case și terenuri generoase în satele din Serbia aflate aproape de graniță, unii făcând naveta, iar alții stabilindu-se definitiv în țara vecină.

Cu 6.000 de euro și-a cumpărat o proprietate de 1.500 mp în Serbia Foto: pexels

Integrarea este facilitată și de apropierea culturală, în Serbia existând o comunitate istorică de peste 23.000 de etnici români, potrivit datelor recensământului din 2022.

Domeniu de 1.500 de metri pătrați la Kraișnic cu 6.000 de euro

Diferențele de preț dintre cele două țări sunt uriașe, mai ales în mediul rural. Un exemplu concret este cel al soților Matici, care au achiziționat o gospodărie completă în localitatea Kraișnic, situată la doar câțiva kilometri de granița românească:

„Cu soția am ajuns aici să găsim ceva. Duminică am văzut-o, luni am negociat-o, iar peste o săptămână am rezolvat deja actele”, a povestit noul proprietar, Liobomir Matici.

Întrebată ce ar fi putut cumpăra în România cu cei 6.000 de euro investiți în proprietatea de 1.500 de metri pătrați, soția acestuia, Crina Matici, a explicat plastic diferența: „Nu puteam. Poate să renovăm o baie sau ceva...”, potrivit ProTv.

La 50 de kilometri depărtare, în localitatea Srpska Crnja, chiar lângă vama de la Jimbolia, un alt român și-a cumpărat o proprietate cu două curți, grădină și livadă de pomi fructiferi la prețul de 24.000 de euro: „Ca preț, 24.000 de euro, față de Timișoara, unde nu cumperi o garsonieră cu 40.000 de euro”.

Pentru cei ieșiți la pensie, mutarea a adus și costuri de trai mult reduse. Stabilit definitiv în Serbia, Vartan Derbedrasian spune că vine la Timișoara doar ocazional, profitând de tarifele locale reduse: „Aici avem posibilitatea de a folosi curentul de zi și curentul de noapte. Curentul de noapte este foarte ieftin, aproape 3 dinari. E cam nimic”.

Piața din România crește vertiginos, în timp ce Serbia înregistrează scăderi de preț

Potrivit raportului internațional de specialitate Deloitte Property Index 2026, România se află în topul țărilor europene cu cele mai agresive scumpiri la locuințe, înregistrând o creștere medie anuală de +14,4%, urmată de Croația (+14,3%), Slovacia (+12,5%) și Ungaria (+10,9%). În contrast evident, Serbia se numără printre puținele piețe în care prețurile au scăzut, marcând un recul de -2,5%, alături de Turcia (-9%).

Raportat la media europeană a celor 22 de state analizate, metrul pătrat construit rămâne scump în vest (Luxemburg – 9.160 euro/mp, Cehia – 5.412 euro/mp, Germania – 5.200 euro/mp), în timp ce în România se situează la o medie de 1.917 euro/mp, depășind Serbia, unde media este de 1.706 euro/mp.

Deși România pare teoretic mai ieftină decât statele occidentale, raportul direct cu buzunarele cumpărătorilor este unul nefavorabil:

„Locuințele din România sunt ieftine raportat la ceea ce este în Europa, dar nu sunt ieftine raportat la veniturile cetățenilor români”, a punctat Ovidiu Constantin Bunget, profesor în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor.

În ciuda avantajelor financiare evidente, cei care aleg să investească într-o proprietate dincolo de frontieră trebuie să țină cont de statutul Serbiei, țară non-UE. Acest lucru presupune controale vamale la fiecare trecere a frontierei, precum și parcurgerea unor proceduri speciale pentru obținerea dreptului legal de rezidență.