 Ce dimensiuni minime trebuie să aibă o locuință în funcție de câte persoane stau în casă
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Ce dimensiuni minime trebuie să aibă o locuință în funcție de câte persoane stau în casă

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Suprafața unei locuințe nu ține doar de confort, ci și de anumite criterii prevăzute de legislație. Legea locuinței nr. 114/1996 stabilește repere privind suprafața minimă a spațiilor de locuit, numărul camerelor și organizarea acestora, în funcție de numărul de persoane care urmează să locuiască împreună. Iată ce suprafețe sunt indicate pentru locuințele destinate uneia până la opt persoane.

Ce dimensiuni minime trebuie să aibă o locuință în funcție de câte persoane locuiesc în casă
Ce dimensiuni minime trebuie să aibă o locuință în funcție de câte persoane locuiesc în casă Foto: arhiva

Atunci când vine vorba despre cumpărarea, construirea sau amenajarea unei locuințe, numărul de metri pătrați este unul dintre cele mai importante criterii. O garsonieră poate fi suficientă pentru o persoană, în timp ce o familie cu mai mulți membri are nevoie de mai mult spațiu și de o compartimentare adecvată.

Dincolo de preferințele personale, există și repere legale care stabilesc caracteristicile minime ale unei locuințe. În România, Legea locuinței nr. 114/1996 include prevederi referitoare la suprafețele minimale, numărul camerelor și dotările necesare, în funcție de numărul persoanelor pentru care este destinată locuința.

Aceste criterii pot fi utile atât pentru cei care își caută o casă sau un apartament, cât și pentru cei care analizează un proiect de construcție. Totuși, suprafața necesară în practică depinde și de modul în care este organizat spațiul, de nevoile familiei și de cerințele aplicabile fiecărui tip de locuință.

Câți metri pătrați trebuie să aibă o locuință în funcție de numărul de persoane

Suprafața utilă și suprafața construită sunt două noțiuni diferite, care nu trebuie confundate atunci când este analizată dimensiunea unui apartament sau a unei case. Suprafața utilă se referă la spațiul interior utilizabil, în timp ce suprafața construită include și elemente constructive, în funcție de modul de calcul aplicabil.

Potrivit valorilor prezentate pentru locuințele destinate unui număr cuprins între una și opt persoane, o locuință pentru o singură persoană are o suprafață utilă de 37 de metri pătrați și o suprafață construită de 58 de metri pătrați. Aceasta este prevăzută cu o cameră.

Pentru două persoane, valorile indicate sunt de 52 de metri pătrați utili și 81 de metri pătrați construiți, iar locuința este prevăzută cu două camere.

În cazul unei locuințe destinate a trei persoane, suprafața utilă ajunge la 66 de metri pătrați, iar cea construită la 102 metri pătrați. Compartimentarea indicată cuprinde trei camere, iar suprafața totală a dormitoarelor este de 22 de metri pătrați.

Pentru patru persoane, suprafața utilă menționată este de 74 de metri pătrați, în timp ce suprafața construită ajunge la 115 metri pătrați. Locuința este prevăzută cu trei camere, iar dormitoarele au împreună o suprafață de 24 de metri pătrați.

O locuință destinată a cinci persoane are, potrivit valorilor prezentate, 87 de metri pătrați utili și 135 de metri pătrați construiți. Aceasta este compartimentată în patru camere, iar dormitoarele însumează 34 de metri pătrați.

În cazul a șase persoane, suprafața utilă indicată este de 93 de metri pătrați, iar cea construită de 144 de metri pătrați. Locuința are patru camere, iar suprafața totală a dormitoarelor este de 36 de metri pătrați.

Pentru o familie sau un grup format din șapte persoane, valorile prezentate ajung la 107 metri pătrați utili și 166 de metri pătrați construiți. Locuința este prevăzută cu cinci camere, iar dormitoarele au împreună 46 de metri pătrați.

În cazul unei locuințe destinate a opt persoane, suprafața utilă indicată este de 110 metri pătrați, iar suprafața construită ajunge la 171 de metri pătrați. Compartimentarea cuprinde cinci camere, iar suprafața totală a dormitoarelor este de 48 de metri pătrați, scriu cei de la Comisarul.

Ce trebuie să știi despre suprafața utilă și suprafața construită

Diferența dintre suprafața utilă și cea construită este importantă mai ales atunci când compari ofertele imobiliare. Un apartament promovat cu o anumită suprafață construită poate avea un spațiu efectiv utilizabil considerabil mai mic.

De aceea, înainte de a cumpăra o locuință sau de a începe construirea uneia, este recomandat să verifici modul în care sunt calculate suprafețele și ce include fiecare valoare. Contează, de asemenea, compartimentarea, dimensiunile camerelor și respectarea cerințelor legale aplicabile proiectului.

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