 O manichiuristă a luat în râs salariile medicilor rezidenți și a declanșat un val de reacții în online. Replica unui specialist: „Are motive”
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O manichiuristă a luat în râs salariile medicilor rezidenți și a declanșat un val de reacții în online. Replica unui specialist: „Are motive”

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Un scurt videoclip postat pe TikTok de o tânără care lucrează în domeniul manichiurii a declanșat o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale și pe Reddit privind valoarea studiilor superioare, sacrificiile din sistemul medical și diferențele reale de venituri dintre profesii. 

O manichiuristă îi ironizează pe medicii rezidenți și spune că veniturile ei sunt mai mari
O manichiuristă îi ironizează pe medicii rezidenți și spune că veniturile ei sunt mai mari Foto: Shutterstock

Ironizând programul istovitor și salariile de început ale medicilor rezidenți, tânăra s-a lăudat cu programul ei lejer și cu câștiguri pe care preferă să nu le facă publice pentru a nu atrage atenția Fiscului, provocând reacții în lanț atât din partea medicilor, cât și a internauților.

Ironia de pe TikTok și avertismentul dr. Ciprian Maxim

În clipul viral, tânăra compară fără menajamente efortul celor care urmează Facultatea de Medicină cu propriul program de lucru:

„Ei face Medicină și se trezește la 4.00 pe 4.000 de lei. Eu făcut unghii, trezesc la 10.00 și de bani nu vorbim, că vede ANAF-ul”, a spus aceasta pe TikTok.

Subiectul a fost comentat de medicul Ciprian Maxim, care recunoaște că ironia tinerei atinge o realitate dureroasă a sistemului sanitar și universitar din România, unde numărul absolvenților nu este corelat cu nevoia reală din spitale și cu posturile disponibile:

„O tânără ironizează pe TikTok medicii care se trezesc la patru dimineața pentru un salariu de 4.000 de lei, în timp ce ea începe programul la zece și câștigă suficient încât să prefere să nu discute despre venituri. Și, din păcate, are motive să râdă. România a transformat formarea medicilor într-o industrie universitară care produce anual mii de absolvenți, fără să demonstreze că numărul acestora este corelat cu necesarul real de personal medical și cu posibilitățile lor de angajare”, a afirmat dr. Ciprian Maxim.

Val de reacții pe Reddit

Discuția s-a mutat rapid și pe Reddit, în comunitatea r/medicalschoolRomania, sub titlul „De ce te-ai mai face medic dacă poți să pui unghii?”, unde utilizatorii au analizat în detaliu cheltuielile, investițiile și evoluția fiecărei cariere.

Mulți internauți au subliniat că banii pe termen scurt nu pot fi comparați cu statutul, educația și perspectiva profesională a unui medic. „Diferența e că voi veți fi/sunteți medici, aveți 6 ani de școală, aveți mega creier, ați făcut sacrificii să ajutați oameni. Și ele… pun gel pe unghii. Și nu e nimic greșit cu asta. Fiecare alege pentru el. Dar se vede de la o poștă că se simt cu musca pe căciulă din moment ce trebuie să se laude că ele fac mai mulți bani”, a scris un utilizator. 

În ceea ce privește veniturile din domeniul manichiurii, o utilizatoare a calculat că, la trei cliente pe zi cu 200 de lei ședința, timp de 15 zile pe lună, se poate ajunge la încasări de 9.000 de lei înainte de cheltuieli, însă alte persoane au atras atenția că piața este deja suprasaturată. „Sunt multe care fac foamea și care au 4-5 clienți pe săptămână. Asta e o meserie în care trebuie să te recomanzi, altfel bate vântul și tu faci foamea. Ca să nu mai zic că piața e saturată deja, peste tot unde mă uit, pune una unghii, bătaie mare între ele”, a explicat o internaută.

Totodată, un medic a explicat că deschiderea unui cabinet presupune investiții majore în aparatură și cheltuieli constante, iar consultațiile nu pot fi oferite gratuit sau pe sume simbolice de 50 de lei. Alți participanți la discuție au reclamat volumul uriaș de muncă neremunerată din spitale: „Coc mireasă, o oră = 1.000 de lei. Gardă de 24 de ore medic rezident, șapte pe lună, trei ani = 0 lei pe gardă”.

Sursa Tiktok

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