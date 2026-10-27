 Donald Trump, remarcă deplasată despre Nicki Minaj la un miting electoral! Ce a spus președintele SUA despre artistă
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VideoDonald Trump, remarcă deplasată despre Nicki Minaj la un miting electoral! Ce a spus președintele SUA despre artistă

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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a stârnit reacții după o remarcă făcută la adresa rapperiței Nicki Minaj în timpul unui miting desfășurat în Port Huron, statul Michigan. Liderul republican a participat la eveniment pentru a-l susține pe Mike Rogers, candidat al Partidului Republican la Senatul SUA.

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Foto: shutterstock

Ce a comentat președintele SUA

În timpul discursului, Trump a făcut o referire la aspectul fizic al artistei, spunând că a văzut „un fund al naibii de frumos”, făcând aluzie la Nicki Minaj. Ulterior, președintele i-a cerut să se ridice în picioare și a adăugat că este „greu de ratat”, declarații care au fost întâmpinate cu aplauze și râsete de cei prezenți în sală.

După comentariul său, Trump a încercat să atenueze situația, afirmând că nu și-a dorit să o jignească pe artistă.

„Sper că Nicki nu s-a simțit jignită. O iubim pe Nicki, este alături de noi de mult timp”, a declarat acesta. Potrivit presei internaționale, Donald Trump și Nicki Minaj au călătorit împreună la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One către arena McMorran Place din Port Huron, unde a avut loc evenimentul electoral.

Trump a invocat și un episod similar

Comentariile despre Nicki Minaj au venit la scurt timp după ce președintele american a încercat să explice o altă serie de declarații care au provocat controverse. La începutul lunii octombrie, Trump a vorbit despre senatorul republican din Ohio, Jon Husted, făcând observații despre fizicul acestuia.

Președintele a susținut ulterior că reacțiile din presă au fost exagerate și că declarațiile sale au fost scoase din context. El a explicat că tocmai aflase despre trecutul sportiv al lui Husted și că observațiile sale au fost făcute în acest context.

Trump a calificat drept „fake news” criticile apărute în spațiul public și a acuzat presa că a ignorat explicațiile oferite ulterior.

Donald Trump a pierdut din nou Premiul Nobel pentru Pace

Președintele american Donald Trump s-a numărat printre cei 287 de candidați, potrivit liderilor Israelului, Pakistanului și Cambodgiei, care au declarat că l-au nominalizat. În ciuda faptului că a râvnit mult timp la premiu, președintele Donald Trump a declarat săptămâna aceasta că nu crede că va câștiga.

„Nu știu care va fi decizia lor. Poate ei sunt cunoscuți pentru faptul că nu ar da premiul unor oameni ca mine, dar eu, fie că primesc, fie că nu, am făcut mult mai mult. Și cred că ar fi o mare discreditare pentru ei. Și nu spun asta din dispreț”, a declarat Trump săptămâna aceasta, conform The Washington Post.

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