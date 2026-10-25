O femeie a intrat cu mașina direct pe plaja din Venus. Ce amendă uriașă a primit

O plimbare cu mașina pe malul mării s-a încheiat cu o sancțiune record pentru o șoferiță de pe litoralul românesc.

Ce sancțiune a primit femeia care a intrat cu mașina pe plaja din Venus Foto: facebook

Femeia a decis să ignore legislația de mediu și a pătruns cu autoturismul direct pe nisip, însă gestul său a fost filmat de martori și publicat pe rețelele de socializare. Reacția polițiștilor a fost promptă: la scurt timp după apariția imaginilor în mediul online, conducătoarea auto a fost identificată și sancționată drastic.

„Episodul doi din seria bizoni cu mașina pe plajă”: imaginile devenite virale

Incidentul a avut loc sâmbătă, 24 octombrie 2026, într-un moment în care plajele erau aproape pustii datorită sezonului rece. Fotografiile și clipurile cu autoturismul oprit direct pe fâșia de nisip au fost încărcate pe o pagină dedicată comunității din sudul litoralului, stârnind revolta internauților.

Postarea care a alertat opinia publică și autoritățile a venit însoțită de un mesaj ironic:

„Din seria «bizoni cu maşina pe plajă» - astăzi, episodul doi. Să-ţi fie amenda uşoară! Plaja Venus, 24 octombrie 2026”, se arăta pe pagina Litoral Sud Online, conform News.ro.

Intervenția Poliției: amendă de 10.000 de lei aplicată de Secția 1 Neptun

În baza imaginilor apărute în spațiul public, polițiștii din județul Constanța s-au sesizat din oficiu și au demarat verificările pentru depistarea proprietarului autovehiculului.

Oamenii legii din cadrul Secției 1 Poliție Neptun au stabilit că la volanul mașinii se afla o femeie în vârstă de 51 de ani, stabilind totodată traseul parcurs de aceasta pe sectorul de coastă dintre stațiuni. Aceasta a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Cap Aurora. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a comunicat oficial măsurile luate:

„Aceasta a fost sancţionată contravenţional cu amendă de 10.000 de lei.”

Legislația din România interzice strict pătrunderea sau staționarea autovehiculelor pe plajele litoralului Mării Negre, fapta constituind contravenție și fiind pedepsită cu amenzi usturătoare menite să descurajeze distrugerea reliefului costier.