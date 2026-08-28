Scandal pe litoral, după ce un turist a sărit să bată un salvamar. „Sunt foarte violenți”

Salvamarii lucrează din greu pentru a avea grijă de turiști, în condițiile în care marea este extrem de agitată și multe persoane nu respectă avertismentele. În Eforie, unde un bărbat a murit cu o zi în urmă pentru că a ignorat recomandările, o persoană a sărit să-l bată pe unul dintre salvamari. A fost nevoie de intervenția polițiștilor.

Un salvamar, pe cale să fie bătut de un turist. Foto: Primăria Constanța

Momente tensionate pe plaja din Eforie Nord, după ce un bărbat recalcitrant s-a enervat atunci când salvamarii i-au cerut să iasă din apă. Acesta a avut intenția de a sări la bătaie, însă polițiștii au intervenit înainte ca lucrurile să degenereze.

Un turist a sărit să bată un salvamar

A fost nevoie de intervenția polițiștilor pe plaja din Eforie Nord, după ce un turist a sărit să bată un salvamar. Pe litoral este arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că turiștii nu au voie să intre în mare din cauza valurilor puternice, conform antena3.ro.

Salvamarul implicat în dispută a afirmat faptul că a strigat de mai multe ori ca turiștii să iasă din apă, lucru ce i-a deranjat pe unii. Atunci, un grup de persoane s-a revoltat și a fost cât pe ce ca salvamarul să fie agresat.

„Sunt foarte violenți, a sărit pe mine un grup de oameni. Nu mi se pare normal ca eu să te scot afară din groapă și tu să fii așa", a spus salvamarul, conform sursei citate.

A fost scos de trei ori din apă, iar a patra oară a murit

Incidentul vine la o zi după ce un bărbat de 68 de ani a murit înecat în mare, tot la Eforie Nord. Deși a fost avertizat, un turist a intrat în apă de trei ori și tot de trei ori a fost salvat. Ulterior, a profitat de un moment de neatenție al salvamarilor și a intrat și a patra oară.

Din nefericire, a patra intrare în mare i-a adus moartea. La fața locului s-au deplasat și cadrele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean, dar și echipajele SMURD, care au început manevrele de resuscitare.

În încercarea de a-i salva viața, s-a solicitat și un elicopter pentru a putea fi transportat într-un timp mult mai scurt la spital. Din nefericire, eforturile au fost în zadar, iar medicii au declarat decesul.

„Bărbatul fusese scos din valuri de trei ori astăzi, însă a intrat din nou în mare. Este steag roşu. Scăldatul este interzis! Vă rugăm, nu intraţi în apă! Respectaţi steagul roşu şi indicaţiile salvamarilor. Nu vă puneţi viaţa în pericol!”, au transmis salvamarii.