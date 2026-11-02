 Bucureștenii, din nou în frig! Sistemul de termoficare funcționează la 67% din capacitate
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Bucureștenii, din nou în frig! Sistemul de termoficare funcționează la 67% din capacitate

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mii de bucureșteni se confruntă din nou cu probleme în furnizarea apei calde și a căldurii, după ce mai multe avarii au afectat rețeaua de termoficare a Capitalei. Aproape 3.000 de blocuri sunt afectate, iar sistemul funcționează în prezent la doar 67% din capacitate.

Apă caldă
Apă caldă Foto: arhivă

Defecțiunile apar într-un moment în care temperaturile scăzute fac tot mai necesară încălzirea locuințelor. Pentru mulți locatari, situația înseamnă calorifere reci și apă care curge la robinet la o temperatură mult sub cea normală.

Problemele sunt provocate de mai multe defecțiuni apărute simultan pe rețeaua de transport și distribuție a agentului termic. La acestea se adaugă lucrările necesare pentru reglarea și stabilizarea presiunii în principalele centrale termice.

Conducte vechi și avarii simultane în rețeaua de termoficare

Potrivit informațiilor transmise de Termoenergetica, sistemul funcționează la capacitate redusă din cauza intervențiilor necesare în centrale și a avariilor înregistrate pe conductele magistrale. O parte dintre acestea se află într-o stare avansată de uzură, ceea ce complică operațiunile de remediere.

Scăderile de presiune afectează circulația agentului termic prin rețea și împiedică furnizarea apei calde și a căldurii la parametrii normali. În unele locuințe, apa de la robinet rămâne rece sau se încălzește insuficient, în timp ce caloriferele nu reușesc să asigure temperatura necesară.

Echipele de intervenție încearcă să limiteze efectele avariilor și să redirecționeze agentul termic către alte circuite, acolo unde acest lucru este posibil. Totuși, presiunea scăzută din sistem nu permite, deocamdată, revenirea la funcționarea normală în toate zonele afectate.

Sectorul 4 și Sectorul 6, cele mai afectate

Cele mai multe probleme sunt raportate în sectoarele 4 și 6 din București. În Sectorul 4, nu beneficiază de apă caldă 1.198 de imobile, în timp ce în Sectorul 6 sunt afectate 1.358 de blocuri.

În total, aproape 3.000 de imobile din Capitală resimt efectele avariilor din rețeaua de termoficare. Intervențiile vizează atât reglarea presiunii în centrale, cât și repararea conductelor magistrale fisurate.

Potrivit estimărilor Termoenergetica, cele mai multe dintre defecțiuni ar urma să fie remediate până pe 2 noiembrie. În anumite zone, însă, întreruperile furnizării apei calde vor continua până pe 3 noiembrie.

Pentru locatarii afectați, reluarea serviciilor depinde de finalizarea lucrărilor și de restabilirea parametrilor necesari în rețea. În cazul conductelor avariate, reparațiile presupun inclusiv intervenții de sudură asupra segmentelor fisurate.

Ghid de cumpărături

banner bairam pSd jpg
#Exclusiv Click!
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu? Vedete românești
Fulgy FOTO Facebook webp
Viorica de la Clejani, declarație cu lacrimi în suflet pentru Fulgy! Mesajul care a atras atenția fanilor Vedete românești
image
Șase magazine din România, vizate de un posibil atac cibernetic. Temperaturile din frigidere au crescut brusc în toiul nopții adevarul.ro
image
Emisiunea care revine la PRO TV după 14 ani. Ce pregătește postul pentru primăvara lui 2027 adevarul.ro

Parteneri

image
El este omul care l-a ajutat pe Reghecampf să-l refacă pe Drăguș la FCSB. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Furtuna Agneta aduce fenomene extreme în România. Ar putea ninge în Bucureşti în noiembrie observatornews.ro
image
După scandalul blănurilor, Marcel Ciolacu spune că nu se gândește să facă nuntă: „Rămânem în probe, după modelul prezidențial” www.antena3.ro
image
George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” as.ro
image
Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis playtech.ro
image
37 de milioane de euro pentru Gigi Becali: „Din două telefoane și un transfer bancar!” www.fanatik.ro
image
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii! www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Abilitățile de amantă iscusită au salvat-o de sărăcie! Regina neîncoronată a curtezanelor pariziene a ajuns contesă și muză okmagazine.ro
image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
zahar cubic alb si brun fotolia 11940531 subscription l jpg jpeg
Ce se întâmplă dacă pui o felie de pâine peste zahărul brun. Explicația te va surprinde Fapt divers
daniel aeroport napoli jpg
Povestea incredibilă a suedezului care trăiește de o lună într-un aeroport. Daniel spune că nu-și amintește cum a ajuns acolo Internațional
frigidere jpg
Frigiderele s-au încălzit peste noapte. Șase magazine din România, vizate de un atac cibernetic Național
Regele Charles foto profimedia 1067438262 jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
VideoRegele Charles, lăsat fără umbrelă în mijlocul furtunii! Ce a spus după ce s-a udat până la piele Internațional
copaci cazuti bucuresti jpg
Vreme extremă în România din cauza ciclonului Agneta. Bucureștiul, devastat deja de furtună Național
866502842 1549946170486973 8388517660414659543 n jfif
Românul care a construit Therme București pregătește o investiție uriașă în Marea Britanie. Cum va arăta complexul de 600 de milioane de lire Actualitate
image png
Coiful de la Coțofenești, readus la forma inițială după jaful din Olanda. Când va fi expus din nou Național
copilot (1) jpg
Cine era Nathalia, copilotul de 20 de ani mort în accidentul aviatic din Florida. Mesajul trimis cu 10 minute înainte de tragedie Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a făcut parada modei la Timișoara, într-o rochie cu decolteu și cu o geantă Chanel de 4.000 de euro. Cine este Mihaela Grindeanu actualitate.net