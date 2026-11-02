Bucureștenii, din nou în frig! Sistemul de termoficare funcționează la 67% din capacitate

Mii de bucureșteni se confruntă din nou cu probleme în furnizarea apei calde și a căldurii, după ce mai multe avarii au afectat rețeaua de termoficare a Capitalei. Aproape 3.000 de blocuri sunt afectate, iar sistemul funcționează în prezent la doar 67% din capacitate.

Apă caldă Foto: arhivă

Defecțiunile apar într-un moment în care temperaturile scăzute fac tot mai necesară încălzirea locuințelor. Pentru mulți locatari, situația înseamnă calorifere reci și apă care curge la robinet la o temperatură mult sub cea normală.

Problemele sunt provocate de mai multe defecțiuni apărute simultan pe rețeaua de transport și distribuție a agentului termic. La acestea se adaugă lucrările necesare pentru reglarea și stabilizarea presiunii în principalele centrale termice.

Conducte vechi și avarii simultane în rețeaua de termoficare

Potrivit informațiilor transmise de Termoenergetica, sistemul funcționează la capacitate redusă din cauza intervențiilor necesare în centrale și a avariilor înregistrate pe conductele magistrale. O parte dintre acestea se află într-o stare avansată de uzură, ceea ce complică operațiunile de remediere.

Scăderile de presiune afectează circulația agentului termic prin rețea și împiedică furnizarea apei calde și a căldurii la parametrii normali. În unele locuințe, apa de la robinet rămâne rece sau se încălzește insuficient, în timp ce caloriferele nu reușesc să asigure temperatura necesară.

Echipele de intervenție încearcă să limiteze efectele avariilor și să redirecționeze agentul termic către alte circuite, acolo unde acest lucru este posibil. Totuși, presiunea scăzută din sistem nu permite, deocamdată, revenirea la funcționarea normală în toate zonele afectate.

Sectorul 4 și Sectorul 6, cele mai afectate

Cele mai multe probleme sunt raportate în sectoarele 4 și 6 din București. În Sectorul 4, nu beneficiază de apă caldă 1.198 de imobile, în timp ce în Sectorul 6 sunt afectate 1.358 de blocuri.

În total, aproape 3.000 de imobile din Capitală resimt efectele avariilor din rețeaua de termoficare. Intervențiile vizează atât reglarea presiunii în centrale, cât și repararea conductelor magistrale fisurate.

Potrivit estimărilor Termoenergetica, cele mai multe dintre defecțiuni ar urma să fie remediate până pe 2 noiembrie. În anumite zone, însă, întreruperile furnizării apei calde vor continua până pe 3 noiembrie.

Pentru locatarii afectați, reluarea serviciilor depinde de finalizarea lucrărilor și de restabilirea parametrilor necesari în rețea. În cazul conductelor avariate, reparațiile presupun inclusiv intervenții de sudură asupra segmentelor fisurate.