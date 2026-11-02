Coiful de la Coțofenești, readus la forma inițială după jaful din Olanda. Când va fi expus din nou

Coiful de la Coțofenești, unul dintre cele mai valoroase obiecte ale patrimoniului național, a fost prezentat luni, 2 noiembrie, la Muzeul Național de Istorie a României. Artefactul, furat în ianuarie 2025 din Muzeul Drents, din Olanda, a fost recuperat și a trecut printr-un proces complex de restaurare, realizat prin tehnici experimentale.

Coiful de la Coțofenești Foto: Facebook / Muzeul Național de Istorie a României

Deși a suferit deformări importante în timpul jafului, specialiștii au reușit să îi redea o formă foarte apropiată de cea pe care o avea înainte de furt. Intervenția nu este însă încheiată complet, iar coiful mai are nevoie de câteva operațiuni înainte de a putea fi expus în condiții optime.

Restaurare bucată cu bucată, prin metode experimentale

Alexandru Dozsa, specialistul care s-a ocupat de restaurarea piesei, a explicat cât de dificilă a fost intervenția. În momentul în care a ajuns la muzeu, coiful era puternic deformat, după ce trecuse printr-un impact major.

„Atunci când a venit, era aplatizat, trecuse, ca să zic așa, printr-o traumă destul de mare”, a povestit restauratorul pentru Libertatea.

Pentru readucerea artefactului la forma sa inițială au fost folosite metode experimentale, printre care mulaje termoplastice aplicate atât în interiorul, cât și în exteriorul piesei. Restaurarea s-a desfășurat treptat, fiecare porțiune fiind readusă la forma corespunzătoare.

„Am reușit să-l aduc la formă bucată cu bucată”, a precizat Alexandru Dozsa.

Procesul a presupus și o muncă atentă de documentare. Forma coifului de dinaintea jafului era cunoscută doar din fotografii, astfel că restauratorul a folosit și o replică aflată în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României. Nici aceasta nu era însă perfectă, deoarece suferise modificări de-a lungul timpului.

„Forma dinaintea furtului este documentată doar fotografic. M-am ghidat foarte mult după replică, deși și aceasta a suferit deformări de-a lungul timpului”, a explicat specialistul.

Jaful din Olanda, urmat de o operațiune de recuperare

Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur au fost furate pe 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda, cu doar câteva zile înainte de închiderea unei expoziții dedicate civilizației dacice.

Hoții au folosit materiale explozive pentru a pătrunde în muzeu, au distrus vitrinele securizate și au fugit cu obiectele de patrimoniu. Pentru a-și șterge urmele, au incendiat ulterior mașina folosită în timpul jafului.

La mai bine de un an de la furt, coiful și două dintre brățările dacice au fost recuperate. Cea de-a treia brățară nu a fost găsită până în prezent.

Revenirea coifului în patrimoniul muzeului nu a însemnat însă încheierea tuturor problemelor. Artefactul a avut nevoie de intervenții costisitoare, iar restaurarea a presupus folosirea unor tehnici speciale pentru a limita efectele deformărilor.

Când va putea fi văzut din nou de public

Potrivit directorului MNIR, Cornel Ilie, costurile restaurării au ajuns la câteva zeci de mii de euro. Suma urmează să fie dedusă din valoarea totală a poliței de asigurare.

Coiful ar urma să fie expus publicului începând cu 15 ianuarie 2027. Până atunci, specialiștii mai au de finalizat câteva intervenții importante. În prezent, piesa nu poate fi așezată în poziția sa firească, din cauza deformărilor care au rămas și a faptului că apărătoarea obrazului este încă detașată.

„Rămâne, ca etapă finală, reatașarea obrăzarului și ranforsarea structurii în zonele cu fisuri”, a precizat Alexandru Dozsa.

Conducerea muzeului a transmis, totodată, că eventualele împrumuturi viitoare ale artefactului către instituții din străinătate vor fi analizate cu multă atenție.