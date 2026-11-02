 Invenția unui localnic a devenit atracția satului. Și-a sudat o caroserie de mașină pe acoperișul casei: reacția primarului
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Invenția unui localnic a devenit atracția satului. Și-a sudat o caroserie de mașină pe acoperișul casei: reacția primarului

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O gospodărie din județul Constanța a devenit peste noapte un punct de atracție turistică datorită unei metode de decorare complet neobișnuite.

Casă cu acoperiș din caroserie auto, într-un sat din România
Casă cu acoperiș din caroserie auto, într-un sat din România Foto: captură youtube

Vasile Crică, un bărbat de 48 de ani din comuna Pecineaga, a găsit o întrebuințare insolită pentru caroseria automobilului său după ce poliția rutieră i-a suspendat dreptul de a conduce: a urcat mașina direct pe acoperișul casei.

De la gaura din acoperiș la mașina sudată: povestea primului Opel Tigra suit pe casă

De profesie constructor, bărbatul a explicat că inițiativa a plecat inițial de la o nevoie practică apărută în timpul lucrărilor de renovare. Pentru a opri infiltrațiile de apă printr-o zonă spartă din învelitoarea casei, acesta a apelat la o improvizație mecanică radicală.

„Aveam o gaură acolo și, să nu-mi curgă apa în casă, am pus mașina pe casă”, a declarat Vasile Crică pentru publicația locală Ziua de Constanța, potrivit Libertatea. 

Primul vehicul cocoțat pe acoperiș a fost un model Opel Tigra. Chiar și după ce acoperișul a fost refăcut conform standardelor, bărbatul a decis să păstreze ideea care a amuzat comunitatea, înlocuind vechiul autoturism cu o altă caroserie sudată trainic de structură.

Manechin în uniformă de polițist și lei ornamentali: reacția primarului din Pecineaga

Rămas fără permisul de conducere, bărbatul a refuzat să renunțe la universul auto și a dus decorul la un alt nivel. Lângă mașina suspendată, proprietarul a montat un manechin îmbrăcat în haine de agent rutier, personajul fiind inspirat chiar de un polițist din comună pentru care susține că are o stimă deosebită. Designul atipic al fațadei a fost completat ulterior și cu alte elemente decorative, printre care mai mulți lei ornamentali.

Locuința a devenit rapid un punct de orientare pentru șoferii rătăciți și o atracție fotografiată des de trecători, iar comunitatea locală privește situația cu zâmbetul pe buze. Întrebată despre proiectul soțului său, partenera de viață a bărbatului a sintetizat simplu motivația acestuia: „El a avut așa cheful, așa a făcut”.

Din perspectivă administrativă, edilul comunei Pecineaga, Marian Makkai, a precizat în cadrul reportajului televizat că imobilul deține documentația și actele la zi, neexistând impedimente legale evidente.

Deși proprietarul dă asigurări că ansamblul metalic este fixat în deplină siguranță, până în prezent structura nu a trecut printr-o expertiză tehnică independentă de rezistență.

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