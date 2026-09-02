 Aici e raiul gustărilor! Snack Kingdom este cel mai mare astfel de magazin din lume, având 12.000 m²
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Aici e raiul gustărilor! Snack Kingdom este cel mai mare astfel de magazin din lume, având 12.000 m²

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Un magazin din China a devenit o adevărată atracţie pentru iubitorii de gustări. Snack Kingdom, din Changsha, se întinde pe mai bine de 12.000 de metri pătraţi şi oferă peste 35.000 de produse din întreaga lume. Magazinul reuneşte mai mult de 6.500 de branduri şi a primit certificarea Cărţii Recordurilor drept „cel mai mare magazin de gustări din lume” chiar în ziua inaugurării, pe 17 aprilie.

Magazinul a fost inaugurat în aprilie
Magazinul a fost inaugurat în aprilie Foto: CAPTURI VIDEO

Experienţa începe încă de la intrare, unde vizitatorii trec printr-un „coridor al gustărilor”, amenajat cu vitrine din sticlă pline cu produse colorate. În interior, una dintre cele mai impresionante zone este „Oraşul tăiţeilor instant”, care adăposteşte peste 3.500 de sortimente din China şi din alte ţări. Pe rafturi se găsesc atât variante cunoscute, cât şi produse mai rare, despre care mulţi cumpărători nu au auzit niciodată. Nici iubitorii de băuturi carbogazoase nu sunt dezamăgiţi.

Peste 6.500 de branduri se găsesc aici

Snack Kingdom are pereţii plini cu diverse sortimente de gustări
Snack Kingdom are pereţii plini cu diverse sortimente de gustări Foto: CAPTURI VIDEO

Magazinul are o zonă dedicată acestora, unde sunt expuse produse din aproximativ 20 de ţări. Vizitatorii pot descoperi o varietate impresionantă de sortimente şi arome, inclusiv combinaţii locale mai puţin obişnuite, precum sucuri cu sare. Dimensiunea magazinului şi varietatea produselor au atras rapid un număr foarte mare de vizitatori.

De ce au anunțat rezentanţii Snack Kingdom suspendarea temporară a vânzărilor

Potrivit Oddity Central, însă, succesul neaşteptat a creat şi probleme pentru conducere. La doar două zile după inaugurare, pe 19 aprilie, reprezentanţii Snack Kingdom au anunţat suspendarea temporară a vânzărilor, pentru a putea rezolva probleme legate de reaprovizionare, eficienţa caselor de marcat şi capacitatea sistemului. Chiar şi în perioada suspendării vânzărilor, oamenii au putut intra în magazin pentru a explora rafturile şi a face fotografii.2

Changsha are, de altfel, şi un alt magazin de gustări ieşit din comun

Changsha are, de altfel, şi un alt magazin de gustări ieşit din comun. Aici sunt vândute versiuni gigantice ale unor produse cunoscute, printre care pungi uriaşe de chipsuri, biscuiţi şi tăiţei instant.

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