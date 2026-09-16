Scene deocheate pe acoperișul unui bloc din Oradea. Totul s-a întâmplat lângă un parc plin de copii

Au fost scene incredibile pe acoperișul unui bloc din Oradea. Două persoane au fost surprinse în timp ce întrețineau relații intime. Totul s-a întâmplat chiar sub ochii trecătorilor. În apropiere se afla și un parc, în care se jucau mai mulți copii.

Scene indecente pe un bloc din Oradea. Foto: captură video ebihoreanul.ro

Martorii au sunat imediat la 112 pentru a sesiza cele întâmplate, însă cei doi amorezi au fugit până la sosirea echipajului de poliție. Acum, oamenii legii îi caută pentru a-i trage la răspundere.

Scene indecente pe un bloc din Oradea

Totul s-a întâmplat pe strada Sovata din Oradea. Două persoane au fost filmate în timp ce făceau sex pe acoperișul unui bloc, chiar lângă un loc de joacă pentru copii. Incidentul a avut loc luni, 14 septembrie, în jurul orei 18.35. Trecătorii au sunat la 112, doar că până când echipajul de poliție a ajuns la adresă, cuplul s-a făcut nevăzut.

Reprezentantul IPJ Bihor a refuzat să ofere o declarație în fața camerelor de filmat, exprimându-și rușinea față de situație. Totuși, poliția a transmis un comunicat scris referitor la anchetă. În acest caz este implicat și un procuror, iar cei doi tineri sunt în continuare căutați de autorități.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, iar cercetările sunt făcute de Poliția Municipiului Oradea. „Cercetările sunt continuate pentru identificarea persoanelor în cauză și stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis, ulterior, purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor.

Localnicii nu știu cum cei doi au reușit să ajungă pe acoperiș

Locatarii blocului sunt șocați de cele întâmplate și nu-și explică cum s-a putut întâmpla așa ceva. În apartamentul de deasupra acoperișului unde, sau petrecut scenele deocheate locuiește un bărbat, care n-a avut nici cea mai mică idee de ceea ce se întâmpla deasupra sa. Acesta susține că la acel moment el era acasă, se uita la televizor și nu cunoaște niciuna dintre cele două persoane implicate, potrivit stirilekanald.ro.