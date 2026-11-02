 Frigiderele s-au încălzit peste noapte. Șase magazine din România, vizate de un atac cibernetic
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Frigiderele s-au încălzit peste noapte. Șase magazine din România, vizate de un atac cibernetic

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Șase magazine din România ar fi fost vizate de un atac cibernetic în noaptea de duminică spre luni, 2 noiembrie. Frigiderele au avut probleme, iar angajații au observat că temperatura era neobișnuit de ridicată abia dimineață.

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Foto: magnific.com

Cele șase magazine aparțin aceluiași lanț comercial. Problemele au apărut în jurul orei 1.30, iar personalul a observat dimineață, în jurul orei 8.00, faptul că frigiderele înregistrau o temperatură neobișnuit de ridicată. Sistemele IT ale retailerului nu au fost afectate

Magazinele din România, pe lista hackerilor 

Recent, alimente de milioane de euro au fost aruncate după un atac cibernetic asemănător, ce a vizat frigiderele și congelatoarele unor lanțuri de magazine și șase țări europene. Katrien Eggers, purtătoare de cuvânt al Centrului pentru Securitate Cibernetică din Belgia, susține că „nu se știe cine este în spatele atacului și s-ar putea să nu aflăm niciodată”.

Un incident asemănător a avut loc și în România, iar situația a fost raportată specialiștilor în securitate. Ei au constatat că atacul hackerilor a avut loc pe fondul expunerii directe în rețea și al absenței actualizărilor de sistem.

„Pe 2 noiembrie, în jurul orei 1.30, echipamentele frigorifice din 6 magazine au urcat la temperaturi foarte mari. Problema a fost observată abia la 8.00. S-a raportat incidentul către DNSC ca un posibil atac cibernetic asupra controllerelor ce gestionau frigidere.

Controllerele erau legate prin routere GSM cu IP fix, accesibile direct din internet și rulau versiuni de software destul de vechi. DNSC a furnizat recomandările tehnice pentru izolarea incidentului și pentru actualizarea versiunilor de software vulnerabile. Incidentul nu s-a propagat și la alte infrastructuri IT. Atacul este similar cu cel observat azi în mai multe state”, a declarat directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean, pentru libertatea.ro. 

Hackerii au produs pagube semnificative în alte țări 

La trei săptămâni de la incidentul din Franța, mii de frigidere din supermarketuri au fost vizate de un atac cibernetic tot în noaptea de duminică spre luni. S-au raportat astfel de situații în special în Belgia și Luxemburg, scrie lefigaro.fr.

În Belgia, acest atac cibernetic a afectat în special Carrefour, potrivit purtătorului său de cuvânt, Mich Vergauwen. Aproximativ 15 magazine, din cele 700 deținute de grup în țară, au fost afectate. Grupul Ikea a declarat că magazinul său din Mons (sudul Belgiei) a fost vizat de un atac cibernetic, dar că niciun alt magazin Ikea nu a fost afectat.

Câteva zeci de magazine Delhaize, aproximativ cincisprezece supermarketuri Intermarché și cinci magazine aparținând grupului belgian de retail Colruyt au declarat, de asemenea, pentru AFP că au fost afectate de incidente similare între duminică noaptea și luni dimineața, fără a confirma însă că a fost vorba de un atac cibernetic.

„Din cauza atacurilor cibernetice, nu vor exista produse în secțiunile de refrigerare și congelare”, se arăta pe un afiș afișat luni dimineață pe vitrina unui frigider dintr-un supermarket Delhaize din Boortmeerbeek, la aproximativ 30 km nord-est de Bruxelles. 

În Suedia, lanțurile de supermarketuri ICA și Coop au raportat incidente similare luni dimineață. Un magazin suedez a indicat că temperatura frigiderelor și congelatoarelor a fost setată la 50 de grade Celsius.

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