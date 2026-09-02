Datele a aproape 9 milioane de pasageri au ajuns la hackeri. Ce informații au fost furate

Un atac informatic de amploare a compromis datele personale ale aproape nouă milioane de oameni care au avut legătură cu trei aeroporturi importante din Marea Britanie. Informațiile au fost publicate ulterior pe internet de gruparea de hackeri, după ce compania care administrează aeroporturile a refuzat să plătească răscumpărarea cerută.

Hacker Foto: Profimedia

Incidentul a vizat Manchester Airports Group (MAG), operatorul aeroporturilor Manchester, London Stansted și East Midlands. Potrivit BBC, atacatorii au reușit să pătrundă în sistemele companiei și au furat o cantitate uriașă de informații.

Hackerii au cerut răscumpărare

După atac, infractorii cibernetici au încercat să șantajeze compania, solicitând o sumă de bani în schimbul nedivulgării datelor. MAG nu a acceptat să plătească, iar hackerii au trecut la următoarea etapă: au făcut publică baza de date obținută ilegal.

Gruparea, pe care BBC a ales să nu o identifice, a anunțat pe propriul site că pune la dispoziția altor infractori cibernetici baza de date asociată companiei.

Atacatorii au afirmat că materialele publicate însumează aproximativ jumătate de terabyte și conțin date cu caracter personal.

Ce informații au ajuns pe internet

Specialiștii de la Have I Been Pwned au analizat informațiile făcute publice și au confirmat existența mai multor categorii de date.

Printre acestea se află adrese de e-mail, numere de telefon și adrese fizice, dar și numere de înmatriculare. Baza de date ar conține, de asemenea, istoricul unor cumpărături și informații despre dispozitivele utilizate pentru navigarea online.

Informațiile ar proveni inclusiv din sisteme utilizate pentru conectarea la rețelele Wi-Fi și pentru serviciile de parcare ale aeroporturilor.

Un aspect deosebit de îngrijorător este faptul că datele au fost publicate pe internetul obișnuit, nu într-un spațiu ascuns al dark web-ului. Astfel, accesul la informații este mult mai simplu pentru persoane care intenționează să le folosească în scopuri frauduloase.

Specialiștii avertizează asupra fraudelor

Expertul în securitate cibernetică Kevin Beaumont le recomandă celor afectați să fie extrem de vigilenți. Potrivit acestuia, informațiile furate pot fi folosite pentru ca mesajele și apelurile frauduloase să pară mai credibile.

Mai mult, unele dintre date ar include atât locații în care oamenii s-au aflat în trecut, cât și informații legate de călătorii planificate.

„Datele includ atât locații istorice, cât și deplasări planificate, astfel că persoanele pentru care este important ca mișcările lor să nu fie cunoscute ar putea fi nevoite să ia măsuri de precauție”, a avertizat specialistul.

Numerele de telefon, numerele de înmatriculare și celelalte informații personale pot oferi escrocilor suficiente detalii pentru a construi tentative de fraudă personalizate.

Ce recomandă autoritățile britanice

MAG susține că a luat măsuri pentru protejarea clienților și că i-a contactat pe cei afectați, inclusiv pe pasagerii care au rezervări pentru călătorii viitoare. Compania colaborează cu autoritățile și cu specialiști în securitate cibernetică.

Operatorul aeroporturilor precizează totodată că siguranța fizică a pasagerilor nu a fost pusă în pericol în urma atacului.

Autoritatea britanică pentru protecția datelor, Information Commissioner's Office, recomandă persoanelor afectate să verifice cu atenție conturile și activitatea financiară.

În cazul în care printre informațiile compromise se află documente importante, precum pașapoarte, permise de conducere sau date referitoare la carduri bancare, persoanele vizate ar trebui să contacteze instituțiile competente.

De asemenea, este indicată verificarea extraselor bancare și a rapoartelor de credit pentru identificarea unor tranzacții sau activități neobișnuite.

Cei ale căror date personale au fost expuse trebuie să acorde o atenție sporită e-mailurilor, SMS-urilor și apelurilor neașteptate. Folosirea unor parole puternice și activarea autentificării în doi pași sunt, de asemenea, măsuri recomandate pentru protejarea conturilor online.