Adio vacanțelor lungi în Thailanda? Ce se schimbă pentru turiști din 15 septembrie

Thailanda va reduce perioada de ședere fără viză pentru turiștii din UE și din alte peste 60 de țări, începând cu 15 septembrie 2026, măsură care marchează o schimbare importantă în politica de intrare a uneia dintre cele mai vizitate destinații din Asia.

Schimbări pentru turismul din Thailanda Foto: shutterstock

Perioada de ședere fără viză se înjumătățește

În prezent, vizitatorii din peste 90 de țări – inclusiv statele din Spațiul Schengen – pot sta în Thailanda până la 60 de zile fără viză. De la mijlocul lunii septembrie, această durată va fi redusă la 30 de zile pentru mai mult de 60 dintre aceste țări, printre care și toate statele membre ale Uniunii Europene.

De la mijlocul lunii septembrie, această durată va fi redusă la 30 de zile pentru mai mult de 60 dintre aceste țări, printre care și toate statele membre ale Uniunii Europene, potrivit Euronews.

Decizia vine pe fondul unor controale mai stricte asupra străinilor care ar fi încălcat legislația locală, de la infracțiuni grave până la operarea unor afaceri fără autorizații. Deși turismul rămâne esențial pentru economia thailandeză, reprezentând peste 10% din PIB, autoritățile par hotărâte să reglementeze mai atent fluxul de vizitatori.

Ce se va întâmpla cu țările aflate în evaluare

Ministerul de Externe thailandez nu a clarificat încă statutul a aproximativ 20 de alte țări aflate în evaluare. Există însă și excepții: Peru, Brazilia și Coreea de Sud vor beneficia de o extindere a perioadei fără viză, de la 60 la 90 de zile.

Pentru turiștii europeni, situația nu este complet nefavorabilă. Șederea fără viză poate fi prelungită o singură dată, la discreția unui ofițer de imigrare. În plus, există opțiunea obținerii Destination Thailand Visa, care permite șederi de până la 180 de zile per intrare, cu posibilitatea unei prelungiri de încă 180 de zile.

Pentru acest tip de viză sunt necesare dovezi financiare – minimum 500.000 baht, aproximativ 13.000 de euro – și dovada unui loc de muncă în afara Thailandei, în cazul nomazilor digitali.

De la începutul anului 2026, Thailanda a atras aproape 21 de milioane de turiști străini, o cifră importantă, dar cu 3% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut, semn că numărul vizitatorilor nu a revenit încă la nivelurile de dinaintea pandemiei.