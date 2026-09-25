 Sectoarele 4 și 5 vor rămâne fără apă caldă. Peste 1.800 de locuințe, afectate de lucrările de mentenanță
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FotoSectoarele 4 și 5 vor rămâne fără apă caldă. Peste 1.800 de locuințe, afectate de lucrările de mentenanță

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Bucureștiul intră din nou într-o perioadă de lucrări ample la rețeaua de termoficare. Începând cu 28 septembrie 2026, în sectoarele 4 și 5 vor fi executate intervenții pe rețeaua termică primară, în cadrul proiectului POIM „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”. Autoritățile transmit că lucrările sunt esențiale pentru modernizarea infrastructurii și creșterea siguranței sistemului.

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Foto: arhivă

Sectorul 5: lucrări între 28 și 30 septembrie

În Sectorul 5, intervențiile sunt programate pentru perioada 28–30 septembrie, în zona Strada Nuțu Ion – Drumul Taberei. Potrivit unui comunicat Termoenergetica, vor fi afectate temporar 48 de puncte termice care deservesc aproximativ 743 de blocuri din zonele Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Petre Ispirescu, Dumbrava Nouă, Șoseaua Alexandriei și străzile adiacente. Reluarea furnizării agentului termic se va face etapizat, până la data de 3 octombrie.

În Sectorul 4, lucrările vor dura mai mult, între 28 septembrie și 9 octombrie. Intervențiile presupun montarea și conectarea unor conducte noi la rețeaua existentă. În această perioadă vor fi afectate 72 de puncte termice și două module termice, care alimentează aproximativ 1.100 de blocuri din zonele Luică, Turnu Măgurele, Constantin Brâncoveanu, Berceni, Olteniței, Șerban Vodă, Giurgiului, Nițu Vasile, Emil Racoviță și Alexandru Obregia.

De ce sunt necesare lucrările

Compania Municipală Termoenergetica precizează că intervențiile fac parte din programul de modernizare a rețelei de termoficare, o infrastructură veche și suprasolicitată, care necesită înlocuirea conductelor pentru reducerea pierderilor și creșterea eficienței. Reprezentanții companiei subliniază că disconfortul temporar este inevitabil, dar necesar pentru îmbunătățirea serviciilor pe termen lung.

Pentru detalii actualizate privind zonele afectate și stadiul lucrărilor, bucureștenii pot apela numerele de informare 031.9442 și 0800.820.002 sau pot consulta aplicația Termoalert, unde sunt publicate în timp real date despre avarii, lucrări și termenele de remediere.

Nu e prima dată când bucureștenii au probleme cu apa caldă

În luna august, locuitorii Capitalei s-au confruntat cu dificultăți serioase în furnizarea apei calde, într-o perioadă în care sistemul de termoficare a funcționat la doar 45% din capacitatea maximă.

În total, 5.347 de blocuri au fost afectate, iar cele mai multe probleme au fost raportate în Sectorul 3, unde aproximativ 2.000 de imobile au întâmpinat turbulențe.

În Sectorul 1, apa caldă a fost oprită în 20 de blocuri, ca urmare a unei avarii la racordul primar. Termenul estimat de remediere fusese stabilit pentru 10 august, ora 23:30.

Sectorul 2 s-a numărat printre cele mai afectate zone, din cauza manevrelor de oprire a CET Sud și pornire a CET Progresu, care au destabilizat temporar sistemul.

În total, 778 de blocuri au avut apă caldă cu circulație deficitară, iar în alte 115 imobile furnizarea a fost complet oprită, pe fondul unor lucrări de modernizare.

Sectorul 3 a înregistrat cel mai mare număr de imobile afectate. În total, 2.022 de blocuri au avut probleme: 203 nu au beneficiat deloc de apă caldă din cauza avariilor, iar 1.891 au avut apă caldă cu circulație defectuoasă.

Sectorul 5 s-a confruntat cu o combinație de avarii, revizii tehnice și funcționări deficitare. 35 de blocuri au avut apă caldă cu presiune scăzută, un imobil a fost afectat de revizia tehnică la CET Progresu, iar 533 de blocuri nu au avut deloc apă caldă, din cauza unei avarii majore pe rețeaua termică primară, în zona Calea Rahovei. Termenul estimat de remediere fusese stabilit pentru 14 august, ora 23:00.

În Sectorul 6, 134 de blocuri au rămas fără apă caldă. Pentru 90 de imobile, termenul estimat de remediere fusese 11 august, ora 23:30, iar pentru celelalte 44 de blocuri, data stabilită a fost 12 august, ora 23:00.

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