Val de scumpiri la energie: furnizorii trimit deja contracte mai mari cu 20% pentru sezonul rece. Cât vor plăti consumatorii pentru gaze

Furnizorii de energie au început să transmită noile oferte pentru iarnă, unele prevăzând majorări de peste 20% de la 1 noiembrie, pe fondul scumpirilor de pe piața liberă. Autoritățile dau asigurări că populația este protejată de mecanismul de plafonare, consumatorii plătind cel mai mic tarif legal.

Prețurile la gaze ar putea creşte cu 20% Foto: Pexels

Presiunea pe bugetele familiilor din România continuă să crească pe fondul unui val extins de scumpiri care lovește simultan alimentele, carburanții și utilitățile de bază. În pragul sezonului rece, companiile de furnizare au început deja transmiterea noilor notificări contractuale pentru lunile de iarnă, iar tarifele propuse indică creșteri abrupte, care depășesc în anumite cazuri 20%.

Furnizorii de energie electrică, oferte cu salturi de la 28 la 34 de bani pe kilowatt-oră

Spre exemplu, un furnizor important a avansat deja pentru data de 1 noiembrie un tarif de 34 de bani pe kWh, o diferență substanțială față de prețul de 28 de bani pe kWh facturat în lunile anterioare, potrivit Observator.

În pofida acestor cifre îngrijorătoare transmise pe hârtie, oficialii din energie transmit că populația nu va resimți un șoc direct în portofele la emiterea facturilor lunare.

Protecția este garantată prin intermediul schemei naționale de plafonare instituite de stat, care acționează ca o barieră fixă în calea speculațiilor și a fluctuațiilor bruște de preț.

Cum funcționează plafonul și unde persistă riscurile

Conform regulilor stabilite prin lege, clientul final va achita cel mai mic preț disponibil: fie cel prevăzut în oferta contractuală a companiei, fie valoarea plafonului maxim stabilit prin mecanismul de stat, dacă prețul furnizorului îl depășește pe cel reglementat.

În acest mod, costul final suportat de gospodării rămâne limitat la cota impusă de autorități, diferența urmând să fie gestionată prin compensări.

Cu toate acestea, experții din domeniu avertizează că tensiunile structurale din piață rămân nerezolvate.

O mare parte dintre furnizorii activi în România își procură cantitățile necesare direct de pe piața liberă, unde prețurile continuă să înregistreze recorduri, ridicând mari semne de întrebare legate de capacitatea bugetului public de a susține pe termen lung diferențele tot mai mari dintre achiziție și plafonul decontat.