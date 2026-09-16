Până la 500 de lei pe lună pentru încălzire. Cine sunt românii care pot primi ajutor de la stat

În sezonul rece, persoanele cu venituri reduse pot beneficia de sprijin financiar pentru plata cheltuielilor de încălzire. Programul este destinat consumatorilor vulnerabili și are rolul de a reduce povara facturilor în lunile în care costurile pentru energie cresc.

Cine poate primi până la 500 de lei pe lună de la stat Foto: arhiva Click!

Sprijinul financiar se acordă în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, iar valoarea ajutorului este stabilită în funcție de veniturile familiei și de sursa de încălzire utilizată.

Ce sume pot primi românii pentru încălzire

Valoarea sprijinului diferă în funcție de sistemul folosit pentru încălzirea locuinței. Astfel, ajutorul poate porni de la aproximativ 250 de lei pe lună pentru cei care folosesc gaze naturale.

Pentru gospodăriile încălzite cu lemne sau alți combustibili solizi, suma poate ajunge la aproximativ 320 de lei lunar, în timp ce persoanele care utilizează energie electrică pot beneficia de un sprijin de până la 500 de lei pe lună.

Acordarea ajutorului ține cont de veniturile beneficiarilor, fiind utilizat un barem de venit stabilit anual. Eligibilitatea solicitanților este verificată de autoritățile locale.

Ce documente sunt necesare

Persoanele care vor să beneficieze de acest sprijin trebuie să depună cererea la primăria de domiciliu. Dosarul trebuie să conțină mai multe documente, printre care cererea tip și declarația pe propria răspundere.

De asemenea, sunt solicitate actele de identitate ale membrilor familiei, certificatele de naștere ale copiilor, dacă este cazul, certificatul de căsătorie, precum și documentele care dovedesc dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței.

Solicitanții trebuie să prezinte și documente care demonstrează veniturile lunare. Printre acestea se pot număra talonul de pensie, adeverința de salariu sau alte acte justificative.

În cazul persoanelor care cer sprijin pentru încălzirea cu gaze naturale, este necesară și ultima factură emisă de furnizor.

Până când trebuie depuse cererile

Un detaliu important pentru cei care vor să primească ajutorul este termenul de depunere a documentelor. Cererile trebuie înregistrate până pe data de 20 a fiecărei luni, pentru ca sprijinul să poată fi acordat începând chiar din luna respectivă.

Procedura se aplică la nivel național. După depunerea documentelor, primăriile transmit dosarele către agențiile teritoriale, unde acestea sunt verificate și aprobate.