 Până la 500 de lei pe lună pentru încălzire. Cine sunt românii care pot primi ajutor de la stat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Până la 500 de lei pe lună pentru încălzire. Cine sunt românii care pot primi ajutor de la stat

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În sezonul rece, persoanele cu venituri reduse pot beneficia de sprijin financiar pentru plata cheltuielilor de încălzire. Programul este destinat consumatorilor vulnerabili și are rolul de a reduce povara facturilor în lunile în care costurile pentru energie cresc.

Cine poate primi până la 500 de lei pe lună de la stat
Cine poate primi până la 500 de lei pe lună de la stat Foto: arhiva Click!

Sprijinul financiar se acordă în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, iar valoarea ajutorului este stabilită în funcție de veniturile familiei și de sursa de încălzire utilizată.

Ce sume pot primi românii pentru încălzire

Valoarea sprijinului diferă în funcție de sistemul folosit pentru încălzirea locuinței. Astfel, ajutorul poate porni de la aproximativ 250 de lei pe lună pentru cei care folosesc gaze naturale.

Pentru gospodăriile încălzite cu lemne sau alți combustibili solizi, suma poate ajunge la aproximativ 320 de lei lunar, în timp ce persoanele care utilizează energie electrică pot beneficia de un sprijin de până la 500 de lei pe lună.

Acordarea ajutorului ține cont de veniturile beneficiarilor, fiind utilizat un barem de venit stabilit anual. Eligibilitatea solicitanților este verificată de autoritățile locale.

Ce documente sunt necesare

Persoanele care vor să beneficieze de acest sprijin trebuie să depună cererea la primăria de domiciliu. Dosarul trebuie să conțină mai multe documente, printre care cererea tip și declarația pe propria răspundere.

De asemenea, sunt solicitate actele de identitate ale membrilor familiei, certificatele de naștere ale copiilor, dacă este cazul, certificatul de căsătorie, precum și documentele care dovedesc dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței.

Solicitanții trebuie să prezinte și documente care demonstrează veniturile lunare. Printre acestea se pot număra talonul de pensie, adeverința de salariu sau alte acte justificative.

În cazul persoanelor care cer sprijin pentru încălzirea cu gaze naturale, este necesară și ultima factură emisă de furnizor.

Până când trebuie depuse cererile

Un detaliu important pentru cei care vor să primească ajutorul este termenul de depunere a documentelor. Cererile trebuie înregistrate până pe data de 20 a fiecărei luni, pentru ca sprijinul să poată fi acordat începând chiar din luna respectivă.

Procedura se aplică la nivel național. După depunerea documentelor, primăriile transmit dosarele către agențiile teritoriale, unde acestea sunt verificate și aprobate.

Ghid de cumpărături

madalina apostol (2) jpg
Moartea Mădălinei Apostol, în vizorul presei internaționale. Detaliul observat de jurnaliștii străini Vedete românești
madalina apostol (1) jpg
Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia Vedete românești
image
„Nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”. Tănasă (AUR), scandal în ședința în care s-a aprobat trimiterea a 20 de militari români la comandamentul pentru Ucraina adevarul.ro
image
Scene indecente pe acoperișul unui bloc din Oradea. Poliția îi caută pe cei doi protagoniști adevarul.ro

Parteneri

image
Fostul jucător al FCSB pleacă astăzi de la U Cluj! Transferul s-a făcut în câteva ore, când nimeni nu se mai aștepta www.fanatik.ro
image
Probleme cu pensiile la 3 milioane de români. 75% primesc mai puţin decât trebuie observatornews.ro
image
Leul s-a prăbușit, dar afacerea cu vinuri a lui Mugur Isărescu a prosperat: Veniturile au ajuns la 57 milioane de lei www.antena3.ro
image
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea as.ro
image
O nouă televiziune se lansează în România. Va emite 24 de ore din 24 și vine cu un concept diferit playtech.ro
image
„4 titulari, out de la Dinamo!”. Secretele transformării în echipă de titlu, dezvăluite din interior www.fanatik.ro
image
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul okmagazine.ro
image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei okmagazine.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
hamid gorban colaj facebook jpg
Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă Național
citit carte barbat istock jpg
Cetățenii din această țară pot fi plătiți dacă citesc. Măsura inedită adoptată de autorități Internațional
detergent istock jpg
Cât de sigur este plasticul din capsulele de spălat vase. Ce trebuie să știi înainte de a-l folosi Fapt divers
astypalea 7 jpeg
VideoInsula din Grecia care poate rivaliza cu Mykonos! Are plaje cu ape turcoaz și case albe, dar este ocolită de turiști Fapt divers
Mașini jpg
Cu cât sunt amendați șoferii care uită să tragă frâna de mână. Ce spune legea Actualitate
Ana, studenta într o universitate din China jpg
O studentă româncă, uimită de cantina unei universități de top din Shanghai: „Este enormă” Fapt divers
iessephoto vieste 3683239 jpg
Destinația turistică superbă care s-a transformat în coșmar pentru localnici: „A devenit imposibil să găsești o casă” Internațional
813244109 1322469329808991 4849091503118761208 n jpg
Vino să petreci „Zilele Bucureștiului” în acest sfârșit de săptămână. Orașul devine o mare scenă în aer liber Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net