Melek și-a dezvăluit salariul. Cât câștigă lunar, deși are propria afacere: „Sunt manager și eu”

Melek a făcut o dezvăluire neașteptată despre situația sa financiară. Văduva lui Dani Vicol a spus cât câștigă lunar și a explicat că, deși are propria afacere, nu înseamnă că poate lua bani din firmă după bunul plac. Bruneta a dezvăluit suma pe care o primește în baza contractului de muncă și a explicat ce funcție ocupă în cadrul restaurantului.

Ce salariu are Melek Foto: Facebook

Melek a făcut lumină în privința veniturilor sale și a dezvăluit cât câștigă lunar. Deși este proprietara unei afaceri și preparatele sale au devenit cunoscute în mediul online, văduva lui Dani Vicol a explicat că nu poate lua bani din firmă ori de câte ori își dorește.

Bruneta este, la rândul ei, angajată și primește un salariu lunar, la fel ca ceilalți oameni care lucrează în restaurantul său.

Melek a explicat că are funcția de manager al restaurantului și că, în această calitate, este remunerată în baza unui contract de muncă. Vedeta nu s-a ferit să spună și suma pe care o primește în fiecare lună, dezvăluind că salariul său este de 8.000 de lei.

„Și eu aștept salariul”

„Crede-mă că, pe bune, și eu aștept salariul. Îmi intră salariul pe data de 15-16, până pe 20, așa e normal (...) Vreți să vă zic și ce salariu am? 8.000 de lei. Sunt manager și eu”, a transmis Melek, într-un video publicat pe TikTok.

Astfel, chiar dacă afacerea îi aparține, Melek spune că situația financiară nu este atât de simplă pe cât ar putea părea din exterior. Ea primește salariu și nu dispune pur și simplu de banii firmei.

În această perioadă, Melek s-a pregătit și pentru pomenirea de șapte ani a lui Dani Vicol, fostul său partener de viață, care a murit în urma unui accident rutier.

Bruneta a pregătit pachete pentru această zi, în care a pus colivă, băuturi, fructe și alte alimente care îi plăceau lui Dani. De asemenea, Melek a cumpărat haine, încălțăminte, șampon, pastă de dinți și alte lucruri pe care urmează să le ofere oamenilor, respectând tradiția.