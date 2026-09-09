Câți bani ar încasa Cheloo pentru fiecare etapă la „Asia Express 2026”. Suma negociată cu Antena 1

„Asia Express 2026” a început cu dreptul, iar concurenții au pornit pe Drumul Mătăsii, unde sunt nevoiți să facă față unor provocări care le testează limitele. Printre vedetele care au acceptat aventura se află și Cheloo, care formează o echipă alături de Mihai Ban.

Câți bani a primit Cheloo de la Antena 1, pentru a participa la „Asia Express” Foto: Facebook

Pentru cei doi, începutul competiției nu a fost unul tocmai ușor. Au întâmpinat dificultăți pe traseu, iar una dintre probe a fost chiar refuzată de Cheloo. În ciuda momentelor complicate, fiecare etapă parcursă în competiție poate însemna și un câștig financiar pentru concurenți.

Ce sumă ar primi Cheloo pentru fiecare etapă

Remunerația participanților la „Asia Express” este stabilită în funcție de contractul pe care fiecare concurent îl negociază înainte de plecarea în competiție.

Astfel, pe lângă suma stabilită pentru participarea în emisiune, concurenții pot primi bani pentru fiecare etapă pe care reușesc să o ducă la capăt. Cu cât rămân mai mult timp în competiție, cu atât suma acumulată poate crește.

În cazul lui Cheloo, informațiile apărute indică o sumă de 3.000 de euro pentru fiecare stage parcurs pe Drumul Mătăsii, conform cancan.ro.

Asta înseamnă că artistul ar putea încasa tot mai mulți bani dacă reușește să avanseze cât mai mult în competiție. Deocamdată, rămâne de văzut cât timp va reuși echipa formată din Cheloo și Mihai Ban să rămână în cursă.

Cheloo a refuzat una dintre probe

Parcursul celor doi nu a fost lipsit de controverse. Cheloo a refuzat una dintre sarcinile pregătite de producători, iar decizia i-a adus un dezavantaj în competiție.

Proba presupunea ca participanții să învețe și să interpreteze Lazgi, un dans tradițional din Uzbekistan, inclus în patrimoniul UNESCO. Artistul a explicat fără ezitare de ce nu a vrut să participe la această provocare.

„Nu vreau să fac! Unu la mână, mă respect ca bărbat și nu fac așa ceva, nici eu și nici el! (…) Nu mă identific cu așa ceva, poate fetele se identifică. Dar asta nu e o chestie pentru bărbați! Punct.

Pe mine nu mă interesează nimic. Eu nu dansez, din principiu, de 35 de ani. Împreună am dansat de două ori în viață. Sunt împotriva dansului. Punct. O simulare de epilepsie pot să fac, aici. Le respect dansul, nu este un dans pentru bărbați”, a spus Cheloo.

Drumul Mătăsii, o provocare pentru Cheloo și Mihai Ban

În acest sezon, concurenții traversează Uzbekistan și China și trebuie să se descurce cu resurse limitate, să găsească transport și cazare și să ducă la bun sfârșit probele impuse de competiție.

Pentru Cheloo și Mihai Ban, primele etape au venit cu dificultăți, iar refuzul uneia dintre probe le-a complicat și mai mult parcursul. Totuși, dacă vor reuși să rămână în competiție, fiecare etapă câștigată le poate aduce noi sume de bani.