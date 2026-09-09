 Cine este Radu Isac de la „Asia Express 2026”? A ajuns de la „iUmor” pe scenele din Europa și SUA
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Cine este Radu Isac de la „Asia Express 2026”? A ajuns de la „iUmor” pe scenele din Europa și SUA

#Asia Express
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„Asia Express 2026” a început pe 6 septembrie și a reușit să se impună încă din prima ediție în topul audiențelor. Printre cele 18 vedete care au pornit în aventura de pe Drumul Mătăsii se află și comediantul Radu Isac, care formează o echipă alături de Eduard Hordilă.

Cine este Radu Isac de la „Asia Express”
Cine este Radu Isac de la „Asia Express” Foto: Facebook

Pentru Radu Isac, participarea la competiția de la Antena 1 reprezintă o experiență cu totul nouă. Originar din Vaslui, acesta și-a început activitatea în București, iar ulterior s-a mutat în Anglia, în urmă cu mai bine de un deceniu.

Cum a ajuns Radu Isac cunoscut

Comediantul a devenit cunoscut publicului din România după participarea la „iUmor”, în 2018. Atunci, numărul său de stand-up i-a impresionat pe jurații Cheloo, Mihai Bendeac și Delia.

De-a lungul carierei, Radu Isac a ajuns să susțină spectacole nu doar în România și Marea Britanie, ci și în mai multe țări europene și în Statele Unite. Umorul său a ajuns inclusiv la BBC.

Cu toate acestea, înainte de plecarea în competiție, concurentul a mărturisit că nu mai fusese niciodată în Asia.

Ce speră să obțină de la „Asia Express”

Radu Isac a vorbit cu umor despre așteptările pe care le avea înainte de a porni în aventura „Asia Express”. Comediantul a recunoscut că avea și ceva emoții, neștiind exact ce îl așteaptă pe Drumul Mătăsii.

Așteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat și cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes și așa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit, pentru că nu cred că știu în ce mă bag. Altfel, încrezător!

Până la Otopeni știu bine drumul. Sunt bucuros și că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilități în direcții diferite și nu apucăm să ne vedem des”, a spus Radu Isac înainte să plece la Asia Express 2026.

Pentru comediant, aventura reprezintă astfel nu doar prima experiență în Asia, ci și ocazia de a petrece mai mult timp alături de partenerul său de competiție, Eduard Hordilă.

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