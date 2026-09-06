Și-a pierdut gemenii la doar nouă zile după ce i-a născut. Tragedia unei vedete TV din Marea Britanie

Holly Ditchfield este o personalitate TV și o creatoare de conținut din Marea Britanie. Aceasta s-a făcut cunoscută după ce a participat la emisiunea „Married at First Sight”. Din nefericire, ea trece printr-o perioadă extrem de grea, după ce și-a pierdut cei doi gemeni.

Holly Ditchfield. Foto: Instagram

Vedeta de reality show, în vârstă de 31 de ani, a născut prematur, la doar 23 de săptămâni. Din păcate, a anunțat că micuții au murit la câteva ore distanță unul de celălalt, la nouă zile de la naștere.

Vedeta și-a pierdut gemenii

Împreună cu Aaron Summers, Holly Ditchfield a rămas însărcinată cu gemeni. Gemenii născuți prematuri au murit după nouă zile, ca câteva ore distanță unul de celălalt. Georgie și Marlei au fost aduși pe lume pe 26 august. Atunci, ei cântăreau 450 de grame. Georgie a murit joi, la ora 13.00, iar Marlei a decedat a doua zi la ora 5.00. Amândoi și-au dat ultima suflare în brațele părinților.

„Băieții mei frumoși, Georgie și Marley. Au fost cele mai grele, cele mai sfâșietoare, dar și cele mai magice 9 zile din viața noastră”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

Mesajul sfâșietor în urma acestei pierderi

Holly Ditchfield a lăsat un mesaj sfâșietor în urma acestei tragedii, susținând că cea mai mare durere de pe lume este aceea în care copiii mor în brațele părinților și nimic nu te poate pregăti pentru un astfel de moment.

„Ne-au oferit cea mai prețioasă săptămână din viața noastră. O săptămână pe care aș trăi-o iar și iar, doar ca să am acele momente alături de ei. Să-i țin în brațe. Să-i privesc. Să-i iubesc. Să le fiu mamă și tată. Băieții mei sunt din nou împreună acum, așa cum ar trebui să fie, și mă rog din toată inima ca în sfârșit să fie împăcați.

Nimic nu te-ar putea pregăti vreodată pentru pierderea copiilor tăi. Nimic nu te pregătește să fii nevoit să-ți duci bebelușii la o morgă. Am văzut și am înfruntat mai multe în aceste 9 zile decât mi-am imaginat vreodată că este posibil, iar inima mea se simte amorțită.

„Corpul meu se simte diferit. Simt că o parte din mine nu mai este aici, pentru că o parte din mine chiar nu mai este. Îmi este dor de băieții mei mai mult decât ar putea explica cuvintele. Aș fi dat absolut totul ca să-i văd pe Georgie și Marley crescând, să le aud vocile, să-i văd făcând primii pași și să văd viețile frumoase pe care meritau să le aibă.

Dar timp de 9 zile prețioase, au fost aici. Au fost ai noștri. Au fost iubiți peste măsură. Și vor fi pentru totdeauna băieții noștri frumoși. Vă rog pe toți să respectați cât de incredibil de dificil este pentru mine și Aaron acum. Încercăm să procesăm o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să o simtă vreodată.

Georgie și Marley, vă mulțumim că ne-ați oferit cele mai prețioase 9 zile din viața noastră. Veți fi pentru totdeauna fiii noștri, bebelușii noștri și cea mai mare parte a inimilor noastre”, se arată în mesajul scris de vedetă.

Holly Ditchfield s-a căsătorit într-un reality show

Holly Ditchfield s-a făcut cunoscută în 2024, când a participat la show-ul „Married at First Sight”. Atunci, ea a ajuns în fața altarului cu Alex Henry, însă lucrurile nu au decurs așa cum și-ar fi dorit. Noul ei soț de atunci a declarat că și-ar dori să fie cu o femeie care nu are copii.

Vedeta TV ieșise din relația anterioară cu doi copii, Daisy, în vârstă de 12 ani și Dec, în vârstă de 16 ani. Cuplul s-a despărțit, iar Ditchfield l-a întâlnit pe Aaron Summers. El are, de asemenea, trei copii din relația anterioară.

Ulterior, Holly Ditchfield a rămas însărcinată cu Aaron Summers, însă vestea morții bebelușilor a luat prin surprindere pe toată lumea. Imediat după naștere, vedeta a recunoscut că a trecut prin momente grele și a mărturisit că va mai urma o perioadă dificilă. Din nefericire, acum, cei doi își plâng gemenii și încearcă să se refacă în urma acestui eveniment nefericit.

„Married at First Sight” este un reality-show de dating în care participanții acceptă să se căsătorească cu un necunoscut chiar la prima întâlnire. Ulterior, locuiesc împreună pentru o perioadă și rămâne să se hotărască dacă rămân căsătoriți sau divorțează.