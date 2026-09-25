 Ce spune Romanița Iovan despre diferența de vârstă dintre ea și Iulian Gogan. Câți ani îi despart pe cei doi
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Ce spune Romanița Iovan despre diferența de vârstă dintre ea și Iulian Gogan. Câți ani îi despart pe cei doi

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Romanița Iovan a vorbit despre relația pe care o are cu Iulian Gogan și despre felul în care cei doi reușesc să păstreze vie iubirea de-a lungul anilor. Sunt logodiți de 16 ani, iar diferența de vârstă de 12 ani dintre ei a fost, de-a lungul timpului, un subiect comentat de cei din jur.

Romanița Iovan și Iulian Gogan.
Romanița Iovan și Iulian Gogan. Foto: Arhiva Click!

Vedeta recunoaște că și în prezent mai există persoane care discută despre diferența de vârstă dintre ea și partenerul său. Romanița Iovan spune însă că a învățat să trateze astfel de comentarii cu detașare și nu a simțit niciodată nevoia să demonstreze ceva celor din exterior.

„Am învățat că oamenii din afară vor avea întotdeauna păreri, însă singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt cei doi care o trăiesc. Și acum există comentarii legate de diferența de vârstă dintre noi, dar nu am simțit niciodată nevoia să demonstrăm ceva. Pur și simplu ne-am văzut de viața noastră”, a explicat vedeta într-un interviu pentru VIVA!.

Care este secretul relației dintre Romanița Iovan și Iulian Gogan

În ceea ce privește relația lor, Romanița Iovan consideră că respectul, încrederea, admirația și comunicarea sunt elementele care contribuie la o relație de durată. În cazul lor a contat foarte mult faptul că au descoperit valorile comune pe care le au, iar relația și-au construit-o de la început pe liniștea pe care și-au oferit-o unul altuia. 

„O relație rezistă atunci când există respect reciproc, încredere, comunicare și admirație. Iubirea este esențială, dar ea trebuie susținută de toate aceste lucruri. În plus, este foarte important să îi oferi celuilalt libertatea de a fi el însuși și să nu încerci să îl schimbi. În cazul nostru, lucrurile s-au așezat firesc. Ne-am descoperit valori comune, ne-am susținut reciproc în momentele bune și în cele dificile și am învățat să ne bucurăm de lucrurile simple. Nu am construit relația pe aparențe sau pe presiunea celor din jur, ci pe liniștea pe care ne-o oferim unul altuia.”

Cum gestionează momentele tensionate

Romanița Iovan mărturisește că, asemenea oricărui cuplu, ea și Iulian Gogan au parte și de momente în care nu văd lucrurile în același fel. Personalitățile diferite pe care le au pot duce uneori la discuții și neînțelegeri, însă au învățat să gestioneze astfel de situații fără ca acestea să se transforme în conflicte majore.

Vedeta spune că, în timp, a înțeles că într-o relație nu este important ca unul dintre parteneri să aibă ultimul cuvânt, ci ca amândoi să găsească o cale de a merge mai departe.

„Nu cred că există un cuplu care să fie de acord în privința tuturor lucrurilor, iar noi nu facem excepție. Avem personalități diferite și este firesc să vedem uneori lucrurile din perspective diferite. Important este cum reușești să gestionezi acele momente. Noi am învățat că nu trebuie să câștige unul sau celălalt, ci relația. Nu sunt conflicte majore și nu lăsăm niciodată orgoliul să vorbească în locul nostru.

Dacă ar fi să spun cine calmează primul lucrurile, probabil Iulian. Firea lui echilibrată și calmă mă ajută și pe mine să privesc situațiile mai relaxat. În timp, însă, am învățat amândoi să facem un pas înapoi atunci când simțim că o discuție se poate transforma într-o ceartă inutilă. Cred că maturitatea înseamnă să știi când să taci, când să asculți și când să faci primul gest de împăcare.”

De ce nu s-au căsătorit Romanița Iovan și Iulian Gogan

Romanița Iovan a fost întrebată de-a lungul timpului despre o posibilă căsătorie cu Iulian Gogan. Creatoarea de modă consideră însă că mariajul nu reprezintă o condiție necesară pentru ca o relație să fie solidă. În cazul lor, spune vedeta, încrederea, respectul și asumarea au avut întotdeauna mai multă importanță decât oficializarea relației prin căsătorie. 

„Cred că fiecare cuplu trebuie să își găsească propriul echilibru și propria definiție a fericirii. Pentru unii, căsătoria este un pas firesc și foarte important, pentru alții, relația nu are nevoie de o validare oficială pentru a fi autentică și solidă. Eu respect ambele variante. Noi ne-am construit relația pe încredere, respect și asumare, iar acestea nu depind de un act. Nu cred în deciziile luate din obligație sau pentru a răspunde așteptărilor celor din jur.

Pentru mine, cel mai important este că suntem bine împreună, ne respectăm, ne susținem și ne bucurăm unul de celălalt după atâția ani. Restul sunt, într-un fel, doar formalități”, mai declara vedeta. 

După divorțul de Adrian Iovan, în 2008, Romanița Iovan și-a refăcut viața alături de Iulian Gogan. Cei doi au fost apropiați de dragul fiului lor, Albert. Adrian Iovan mai avea o fiică, Irina, dintr-o căsnicie anterioară, aceasta stabilindu-se ulterior în Franța.

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