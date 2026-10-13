Adolescentă de 16 ani, filmată în timp ce era agresată sexual de un robot. Doi tineri din Germania au fost reținuți

S-a deschis o anchetă în Köln, Germania, după ce o adolescentă ar fi fost agresată sexual de un robot, care ar fi atins-o în zonele intime și ar fi făcut mișcări cu tentă sexuală. Totul s-a întâmplat în fața unui restaurant. De asemenea, incidentul ar fi fost filmat de proprietarul robotului, un adolescent de 16 ani, și de amicul acestuia, în vârstă de 19 ani.

Adolescentă de 16 ani, agresată sexual de un robot. Foto: Poliţia Koln

Adolescentă de 16 ani, agresată sexual de un robot

Incidentul a avut loc în fața unui restaurant de tip fast-food din Köln, duminică seară. Fata era cu spatele în momentul în care robotul, care are o înălțime de 1,2 metri, a atins-o pe fund și apoi a făcut mișcări cu tentă sexuală, conform focus.de.

Proprietarul dispozitivul este tot un adolescent de 16 ani și atunci era însoțit de un tânăr în vârstă de 19 ani. Incidentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare. Polițiștii i-au reținut pe cei doi la scurt timp, în apropierea zonei în care s-a întâmplat totul.

Oamenii legii au găsit robotul în portbagajul unei mașini și l-au confiscat. De asemenea, polițiștii au confiscat și telefoanele mobile ale suspecților. Acum, se investighează dacă mișcările robotului au fost controlate în mod deliberat, iar ancheta se concentrează pe suspiciunea de hărțuire sexuală.

Inginer atacat de un robot

Nu este prima oară când în centrul unui incident se află un astfel de dispozitiv În urmă cu aproape o lună, un robot a început să lovească un inginer, în timpul unor teste efectuate în provincia Zhejiang din estul Chinei.

Imaginile de pe camera de supraveghere arătau cu dispozitivul, ce era controlat de la distanță în interiorul unei clădiri de birouri, a făcut mișcări asemănătoare unui atac și a lovit cu piciorul un inginer. Bărbatului i-a căzut telecomanda din mână, iar când încerca să o recupereze robotul l-a atacat a doua oară

Incidentul a atras atenția în mod deosebit datorită capacităților fizice demonstrate de robotul umanoid. Mașinăria a fost capabilă să coordoneze mișcările care implicau picioarele și corpul. Imaginile i-au determinat pe utilizatorii de pe rețelele de socializare să se întrebe de ce sunt dezvoltate sisteme umanoide și robotice cu mișcări care seamănă cu tehnici de luptă. Astfel, incidentul a stârnit noi îngrijorări legate de securitatea inteligenței artificiale.