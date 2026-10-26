 110 roboți umanoizi au stabilit un record mondial la dans!
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110 roboți umanoizi au stabilit un record mondial la dans!

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110 roboți umanoizi au intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce au dansat simultan în orașul Jinan, din provincia Shandong, China, sâmbătă. Mașinăriile au executat mișcări sincronizate, sărituri, salturi acrobatice și schimbări de formație, în cadrul unei demonstrații organizate de compania chineză AgiBot.

Cei 110 roboți umanoizi și-au demonstrat „talentul” la dans
Cei 110 roboți umanoizi și-au demonstrat „talentul” la dans Foto: Profimedia

Roboții Expedition A3, dezvoltați de compania chineză AgiBot, au folosit platforma LinkBots și o tehnologie de poziționare cu precizie de ordinul centimetrilor pentru a executa mișcările sincronizate și schimbările de formație.

Roboții umanoizi vor fi folosiți la spectacole

După stabilirea recordului, roboții urmează să fie folosiți în spectacole culturale și turistice, servicii publice, cercetare științifică și educație. Companiile chineze testează deja roboți umanoizi și în alte activități. La Conferința Mondială a Roboților, organizată la Beijing în august, mai multe firme au prezentat modele capabile să sorteze colete, să manipuleze componente și să ambaleze telefoane mobile.

Mașinăriile au fost create de compania AgiBot
Mașinăriile au fost create de compania AgiBot Foto: Profimedia

Compania chineză Robotera, care dezvoltă roboți umanoizi, a anunțat că a instalat peste 100 de roboți pentru sortarea coletelor în 15 depozite, în timp ce DexForce a raportat folosirea unor roboți într-o fabrică a producătorului Lens Technology, unde aceștia ambalează dispozitive mobile pe o linie de asamblare.

Wang Peng, cercetător asociat la Academia de Științe Sociale din Beijing, a declarat pentru publicația Global Times că sistemele care permit coordonarea mai multor roboți vor avea un rol important în dezvoltarea acestui sector.

Experiența acumulată în activități reale ar putea contribui la reducerea costurilor de operare. Utilizarea pe scară largă rămâne însă dificilă. Fiabilitatea, adaptarea la situații neprevăzute și costurile sunt printre principalele obstacole.

Schimbările de lumină, suprafețele denivelate și apariția unor obiecte neașteptate pot afecta funcționarea roboților, iar micile erori se pot acumula în timpul sarcinilor îndelungate. Autoritățile chineze încearcă să accelereze folosirea roboților umanoizi și a inteligenței artificiale în fabrici și în activitățile cotidiene.

Potrivit datelor prezentate de autorități în octombrie, companiile chineze au dezvoltat peste 400 de modele de roboți umanoizi și au produs mai mult de 40.000 de unități în prima jumătate a anului 2026.

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