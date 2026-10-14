 Spectacol de teatru cu roboți în China!
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Spectacol de teatru cu roboți în China!

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Roboții umanoizi au ajuns pe scena unui teatru din China, unde au oferit un spectacol neobișnuit, cu dansuri, arte marțiale și momente inspirate din opera tradițională. Imaginile surprinse în orașul Hangzhou arată cum tehnologia începe să depășească spațiile industriale și laboratoarele de cercetare, ajungând inclusiv în lumea divertismentului.

Roboții și-au demonstrat talentul pe scenă

Unii roboți au dansat
Unii roboți au dansat Foto: Profimedia

Un astfel de eveniment a avut loc pe 2 octombrie, la Teatrul Dongpo din Hangzhou, unde 50 de roboți au participat la un spectacol de aproximativ 70 de minute, organizat în cadrul unei inițiative care a îmbinat cultura cu tehnologia.

Potrivit publicației chinezești Tide News, programul a inclus demonstrații de arte marțiale, momente de umor, dansuri pe muzică electronică și secvențe inspirate din opera tradițională chineză. Roboții au apărut și în costume tradiționale, într-o defilare care a combinat elemente culturale cu tehnologia modernă.

Roboții umanoizi au purtat costume tradiționale chinezești
Roboții umanoizi au purtat costume tradiționale chinezești Foto: CHINANEWS.COM.CN

Pe 4 octombrie, roboții umanoizi au urcat din nou pe scenă în Hangzhou, unde au prezentat numere de dans, arte marțiale și fragmente din opera tradițională chineză.

Astfel de reprezentații arată că roboții nu mai sunt folosiți doar pentru activități repetitive sau demonstrații tehnice, ci sunt integrați tot mai des în spectacole concepute pentru divertisment.

În spatele acestor apariții se află progresele din domeniul roboticii, care le permit mașinilor să execute mișcări complexe și să se coordoneze în timpul unor reprezentații.

Totuși, sincronizarea dansului sau executarea unor mișcări de arte marțiale nu înseamnă că roboții pot înlocui în totalitate artiștii umani. Spectacolele rămân, în primul rând, demonstrații ale capacităților tehnice și ale modului în care acestea pot fi prezentate publicului.

Roboții au oferit și un spectacol de arte marțiale
Roboții au oferit și un spectacol de arte marțiale Foto: Profimedia

Compania chineză AgiBot, cunoscută și sub numele de Zhiyuan Robotics, se numără printre firmele care dezvoltă roboți umanoizi. În februarie, a organizat la Shanghai evenimentul „AGIBOT NIGHT”, un spectacol în care roboții au prezentat dansuri, acrobații, momente de magie și scenete comice.

Rămâne de văzut cât de mult vor evolua aceste spectacole și dacă roboții vor deveni o prezență obișnuită pe scenele teatrelor.

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