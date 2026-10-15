Un sat întreg, scos la vânzare în Marea Britanie. Cât costă și ce legătură are cu Charles Darwin

Un sat de vacanță exclusivist din Marea Britanie, care a servit drept platou de filmare pentru reality-show-ul „The Neighbourhood”, a fost scos la vânzare. Cât se cere și care este legătura cu biologul și geologul englez Charles Darwin.

Satul de vacanță Darwin Lake. Foto: tripadvisor.com

Complexul Darwin Lake, situat în apropiere de Matlock, în comitatul Derbyshire din Marea Britanie, se întinde pe aproximativ 8 hectare de teren rural și include un lac de pescuit de 1 hectar, alături de 17 cabane construite din piatră. Cu cât se vinde.

Cu cât se vinde un sat întreg din Marea Britanie

Proprietatea a fost anterior transformată în platoul de filmare al competiției difuzate de postul ITV, După primul sezon, postul de televiziune a confirmat însă că emisiunea nu va mai continua, deci proprietatea a fost pusă în vânzare.

Satul de vacanță apare pe piața imobiliară la prețul de 7,5 milioane de lire sterline. Un viitor cumpărător poate achiziționa întreaga locație pentru a fi folosită în televiziune. Porpietatea include cele 17 cabane, o capelă, o piațetă și un centru pentru evenimente. În total, clădirile oferă o suprafață locuibilă de 35.900 de metri pătrați, cu 34 de dormitoare și 32 de băi.

Reprezentanții agenției imobiliare Nest Seekers International sugerează că această proprietate neobișnuită ar putea deveni, de asemenea, un sat privat foarte sigur pentru o familie înstărită. Rudele ar putea locui fiecare în propria cabană, în timp ce restul imobilelor ar putea fi transformate în birouri, facilități de wellness sau spații de cazare pentru personalul de securitate și cel casnic.

De asemenea, există deja planuri aprobate pentru un complex hotelier, deși un cumpărător poate solicita o autorizație nouă pentru a construi o reședință principală grandioasă în centrul domeniului. Darwin Hall este folosit în prezent pentru nunți și reuniuni, în timp ce căsuțele pot găzdui până la 127 de oaspeți.

De ce poartă numele lui Charles Darwin

Domeniul nu are doar un trecut în televiziune, ci și o puternică rezonanță istorică și științifică, fiind denumit în onoarea celebrului biolog și geolog Charles Darwin. Lacul Darwin a fost numit după acesta deoarece avea legături strânse cu concacul Sydnope Hall, aflat în apropiere.

Conacul a fost deținut de Sir Francis Sacheverel Darwin, fiul medicului și naturalistului pionier Erasmus Darwin și un unchi vitreg al lui Charles. În 1859, însuși Charles Darwin a vizitat domeniul Sydnope, descriindu-l ulterior într-o scrisoare drept o ședere „memorabilă și plăcută”.