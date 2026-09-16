O fostă închisoare transformată în locuință a fost scoasă la vânzare. Cu ce preț se vinde

La prima vedere, această proprietate pare a fi un loc de vis, înconjurat de peisaje de o frumusețe rară. Însă, cei care verifică chiar și superficial istoria clădirii vor vedea că această casă cu nouă dormitoare a fost, cândva, o închisoare.

Casa a fost scoasă la vânzare Foto: Cheffins

Nu mulți oameni s-ar gândi că această proprietate superbă din Cambridgeshire, în Marea Britanie, a fost, cândva, o închisoare. Cu toate acestea, exact acest lucru se poate spune despre o casă cu nouă camere care a fost scoasă acum la vânzare pentru suma de 800.000 de lire sterline, sau undeva în jur de 933.200 de euro.

Clădirea poartă numele de „Old Corthouse”, iar în trecut a fost folosită ca tribunal, secție de poliție și chiar și închisoare. Documentele arată că acest loc funcționa ca secție de poliție încă din 1855, iar multe dintre elementele originale pot fi admirate chiar și în ziua de astăzi.

Casa cu nouă camere a fost o închisoare

Printre elementele originale ale clădirii care au rămas în aceasta chiar și astăzi se numără faptul că una dintre fostele celule păstrează vopseaua și pardoseala originală intacte. În plus, această cameră avea chiar și propria toaletă, iar pe pereți au fost găsite chiar și unele inscripții care datează din anul 1821.

Agenția imobiliară care se ocupă de vânzarea proprietății se numește Cheffins și spune că, în perioada în care casa a funcționat drept tribunal, au fost judecate mii de cazuri de infracțiuni minore în incinta ei, conform thisismoney.co.uk.

Proprietatea a fost scoasă la vânzare

Pentru o perioadă lungă de timp, clădirea a servit drept secție de poliție, fiind închisă de-abia în anul 1958. Apoi, clădirea a funcționat drept tribunal vreme de mai mulți ani, până în 1970, după care a fost transformată în locuință.

Casa are o suprafață de aproximativ 372 de metri pătrați și a fost scoasă la vânzare pentru prețul de 800.000 de lire sterline, adică în jur de 933.200 de euro.