 Top 5 aeroporturi pe care pasagerii fac tot posibilul să le evite: „Am pierdut numeroase zboruri”
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Top 5 aeroporturi pe care pasagerii fac tot posibilul să le evite: „Am pierdut numeroase zboruri”

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Milioane de oameni călătoresc în fiecare zi cu avionul, de-a lungul întregii lumi. Iar în timp ce unele aeroporturi au devenit faimoase pentru facilitățile moderne pe care le oferă pasagerilor, altele sunt cunoscute exact pentru motivul opus. Iar unele dintre cele mai rele aeroporturi de pe glob sunt surprinzător de mari.

Milioane de oameni călătoresc zilnic cu avionul
Milioane de oameni călătoresc zilnic cu avionul Foto: Pixabay

O călătorie cu avionul este întotdeauna o variantă sigură și rapidă de a ne deplasa, mai ales dacă trebuie să parcurgem distanțe mari. Iar în timp ce unele aeroporturi sunt faimoase pentru condițiile de top și facilitățile moderne pe care le oferă pasagerilor, altele sunt cunoscute pentru motivul exact invers.

Potrivit The Telegraph, unele aeroporturi sunt deja bine cunoscute în rândul celor care călătoresc des cu avionul drept locuri care ar trebui evitate.

Aeroportul Paris-Charles de Gaulle

Aeroportul Paris-Charles de Gaulle (CDG) este unul foarte cunoscut, dar cei care călătoresc des cu avionul nu sunt niciodată mulțumiți de condițiile de aici. „Cine spune că vacanța începe de la aeroport, clar nu a fost la Charles de Gaulle”, a spus jurnalistul Simon Calder.

Chiar dacă este cel mai aglomerat aeroport din Uniunea Europeană, infrastructura de aici nu se ridică la nivelul așteptărilor multor pasageri.

Aeroportul Sheremetyevo

Acest aeroport se află în Moscova și este un loc pe care mulți pasageri încearcă să-l evite. „747-urile treceau pe lângă noi în timp ce mutam bagajele înghețate în terminal”, a spus și jurnalistul John Arlidge.

Aeroportul Tivat

Acest aeroport se află în apropiere de România, în Muntenegru. Iar pasagerii care ajung aici sunt foarte nemulțumiți de experiența pe care o au.

„Când am fost acolo, la sfârșitul lui iulie, temperaturile erau foarte ridicate, dar ușile erau închise, iar pasagerii trebuiau să aștepte afară – fără umbră și fără apă – timp de o oră înainte să poată ajunge măcar la zona de check-in”, povestește autoarea și jurnalista Anna Selby.

Aeroportul Internațional Indira Gandhi

Acest aeroport din Delhi este unul foarte aglomerat, iar pasagerii care ajung aici spun că le este foarte greu să se descurce. Nu numai că traficul până la aeroport este mereu unul aglomerat, dar pasagerii spun că personalul aeroportului nu este deloc prietenos.

Aeroportul Miami International

Miami International (MIA) este un aeroport faimos în Statele Unite, dar mulți pasageri se plâng de condițiile de la aeroport.

„Am pierdut numeroase zboruri de legătură la Aeroportul Internațional Miami, deși am lăsat suficient timp între zboruri. Într-o călătorie de la Londra la San Jose, nici măcar o rezervă de cinci ore nu a fost suficientă, din cauza întregului proces obligatoriu de la Miami: controlul pașapoartelor, recuperarea bagajelor, predarea din nou a bagajelor și trecerea din nou prin controlul pașapoartelor”, a spus autoarea Jana Chan.

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