 Desertul românesc de care s-a îndrăgostit o spanioloaică. A dezvăluit top 5 dulciuri preferate din România
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Desertul românesc de care s-a îndrăgostit o spanioloaică. A dezvăluit top 5 dulciuri preferate din România

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Bucătăria românească devine tot mai apreciată de străini, iar o tânără originară din Spania și stabilită în România a vorbit despre deserturile ei favorite din țara noastră. Sara Serent a făcut un top al deserturilor ei favorite, iar pe primul loc se află un preparat foarte popular.

Desertul românesc favorit al tinerei originare din Spania este papanașii. Ea a explicat urmăritorilor ei din mediul online faptul că papanașii sunt făcuți din brânză proaspătă, făină, ouă, iar apoi sunt prăjiți până când se rumenesc bine la exterior. În plus, tânăra din Spania a explicat că papanașii rămân moi la interior.

Pentru mine, papanașii sunt cel mai bun desert din România”, a spus Sara Serent, potrivit informațiilor de la adevarul.ro. Pentru a explica gustul papanașilor urmăritorilor ei din Spania, Sara a comparat desertul românesc cu buñuelos de viento, dar și cu o tartă cu brânză. 

Este desertul favorit al tinerei

Pe locul doi pentru Sara sunt cozonacii, un alt desert tradițional românesc foarte popular. Deși explică că acest preparat seamănă cu pâinea dulce franțuzească, ea explică faptul că cozonacul românesc se deosebește prin umplutura de cacao, nucă, rahat și chiar și mac.

Pe locul trei pentru tânăra originară din Spania se află plăcinta de mere. Ea spune că îi amintește de diversele deserturi tradiționale pregătite și în gospodăriile din Spania, dar varianta din țara noastră are un gust specific.

Papanașii sunt populari în întreaga țară

Sara mai spune că pe locul patru în preferințele ei se află amandina. „Este foarte intens, umed și destul de consistent”, spune ea despre această prăjitură atât de populară de-a lungul României, mai ales printre iubitorii de ciocolată.

Iar, nu în ultimul rând, Sara Serent mai spune că, pe locul cinci în în topul ei personal se găsește negresa. Tânăra spune despre negresă că are o textură densă și consistentă și o aseamănă cu faimoasele „brownies” de dincolo de hotare.

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