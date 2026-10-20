Muziciană britanică găsită moartă în SUA. Prin ce ar fi trecut timp de doi ani

Sonia Exelby, o profesoară de muzică din Marea Britanie, a fost ucisă de un bărbat pe care l-a cunoscut în mediul online. Familia tinerei de 32 de ani susține că ar fi fost manipulată de-a lungul mai multor ani.

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Familia este convinsă că Sonia ar fi fost exploatată

Potrivit publicației Metro, Sonia Exelby a călătorit în Statele Unite pentru a-l întâlni pe Dwain Hall, în vârstă de 54 de ani. Câteva zile mai târziu, femeia a fost găsită moartă într-o groapă superficială din statul Florida.

Rudele tinerei sunt convinse că aceasta a fost exploatată emoțional și că vulnerabilitățile sale ar fi fost folosite împotriva ei. Potrivit apropiaților, bărbatul știa despre problemele cu care se confrunta și ar fi profitat de acestea.

Familia susține că presupusa manipulare ar fi durat aproximativ doi ani și că tânăra le-ar fi mărturisit în trecut anumite îngrijorări legate de platforma online unde l-a cunoscut pe american.

Anchetatorii au descoperit un mesaj trimis de Sonia Exelby unei prietene prin Discord, la scurt timp după sosirea în Florida. Potrivit documentelor din dosar, femeia și-ar fi exprimat regretul și teama față de situația în care ajunsese.

Procurorii consideră că mesajul indică faptul că aceasta se afla sub controlul lui Dwain Hall și că începuse să realizeze că făcuse o greșeală.

Bărbatul neagă acuzațiile

Dwain Hall a fost arestat și este acuzat de omor de gradul întâi, răpire, fraudă cu carduri bancare și utilizarea ilegală a unui dispozitiv de comunicații. Acesta a negat toate acuzațiile.

Autoritățile americane susțin că au descoperit mai multe probe care îl leagă de caz, inclusiv obiecte găsite în apropierea locului unde a fost descoperit trupul victimei. Autopsia a stabilit că moartea a fost provocată de mai multe răni produse prin înjunghiere.

Familia o descrie pe Sonia Exelby drept o persoană sensibilă, talentată și extrem de empatică. Aceasta era profesoară de muzică, cânta la pian și adoptase un stil de viață vegan din dorința de a nu contribui la suferința animalelor.

„Avea un suflet blând, era plină de compasiune și iubire. Când cânta la pian sau când își folosea vocea, era ceva special”, au transmis apropiații săi într-un mesaj emoționant.

Procesul lui Dwain Hall este programat să înceapă în luna noiembrie, iar familia victimei încearcă să strângă fonduri pentru a putea fi prezentă în Florida pe durata audierilor.