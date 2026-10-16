Tânără de 26 de ani, ucisă pe o stradă din Manchester. Trei persoane au fost arestate

O tânără în vârstă de 26 de ani a fost ucisă după ce a fost înjunghiată pe o stradă din Manchester, iar trei persoane au fost arestate în cadrul anchetei deschise de poliție.

Tânără de 26 de ani, ucisă pe o stradă din Manchester Foto: Press Asociation/shutterstock

Victima a fost identificată drept Alisha Samuels, care a fost găsită cu răni grave.

Cum s-a produs incidentul

Potrivit Daily Mail, înainte de tragedie s-au auzit țipete și zgomote puternice pe strada unde a avut loc atacul. Vecinii au relatat că un autoturism ar fi încercat să părăsească zona și ar fi fost implicat ulterior într-un accident. Un localnic a declarat pentru presa britanică faptul că șoferul ar fi încercat chiar să lovească o dubă a poliției pe Briscoe Lane.

În urma investigațiilor, un bărbat de 25 de ani a fost arestat sub suspiciunea de crimă, iar un bărbat de 61 de ani și o femeie de 38 de ani sunt cercetați pentru că l-ar fi ajutat pe presupusul autor. Toți cei trei suspecți se află în continuare în custodia poliției.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului după ce au fost semnalate tulburări ale ordinii publice, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, femeia fiind declarată decedată la locul atacului.

Autoritățile au blocat zona

Familia tinerei a cerut respectarea vieții private în aceste momente dificile. Între timp, apropiații au transmis mesaje emoționante în memoria acesteia pe rețelele de socializare. Una dintre cele mai bune prietene ale sale a descris-o drept „întreaga ei lume”, spunând că legătura dintre ele era asemănătoare celei dintre două surori.

Inspectorul detectiv Paul Costello, din cadrul echipei pentru infracțiuni majore a Poliției din Greater Manchester, a transmis condoleanțe familiei și a precizat că anchetatorii lucrează pentru a stabili toate circumstanțele tragediei și pentru a identifica eventuale alte persoane implicate.

Autoritățile fac apel la orice persoană care deține informații, imagini surprinse de camere de supraveghere, sonerii video sau telefoane mobile să contacteze poliția pentru a sprijini investigația.