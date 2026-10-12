Femeie ucisă de soț, în Galați. Familia știa de drama prin care trece, dar nu a putut să o ajute

O nouă crimă șochează România. O femeie din Galați a fost ucisă de soț, în propria casă. Familia acesteia știa că bărbatul este violent, iar victima nu a vrut să depună plângere în trecut de teamă.

Crimă în Galați. O femeie a fost ucisă de soț. Foto: colaj Click!

Ar fi al 31-lea caz de femicid din România din acest an. Femeia fusese agresată de acesta și în trecut. Au apărut și unele conversații din care reieșea că ea ar fi fost lovită în cap cu un telefon mobil.

Femeie ucisă de soț, în Galați

O altă femeie din România a murit din mâinile partenerului. Crima a avut loc în localitatea Smulți, județul Galați. Sâmbătă seară, un conflict dintre doi soți s-a terminat tragic pentru o femeie. Lucrurile au degenerat rapid între bărbatul de 47 de ani și partenera sa, în vârstă de 44 de ani.

În timpul altercației, bărbatul ar fi luat un cuțit și l-a înfipt direct în pieptul ei. Lovitura a fost una gravă, iar corpul ei nu a rezistat rănilor provocate. În urma tragediei, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis dosar penal pentru omor asupra unui membru de familie.

Duminică, oamenii legii au cerut arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs crima.

Familia femeii știa că bărbatul este agresiv

Nu era prima oară când bărbatul devenea violent față de soția lui. Familia femeii semnalase anterior că aceasta era supusă violenței. De teamă, victima nu a dorit să depună plângere împotriva lui. Mai mult decât atât, bărbatul i-ar fi interzis inclusiv mamei să își viziteze fiica, potrivit observatornews.ro.

Situația intrase și în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). De asemenea, din conversațiile purtate între membrii familiei reiese faptul că femeia ar fi fost lovită în cap cu un telefon mobil. Mama victimei susține că ginerele său nu o lăsa să vină să-și viziteze fata.