 Femeie ucisă de soț, în Galați. Familia știa de drama prin care trece, dar nu a putut să o ajute
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Femeie ucisă de soț, în Galați. Familia știa de drama prin care trece, dar nu a putut să o ajute

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O nouă crimă șochează România. O femeie din Galați a fost ucisă de soț, în propria casă. Familia acesteia știa că bărbatul este violent, iar victima nu a vrut să depună plângere în trecut de teamă.

Crimă în Galați. O femeie a fost ucisă de soț.
Crimă în Galați. O femeie a fost ucisă de soț. Foto: colaj Click!

Ar fi al 31-lea caz de femicid din România din acest an. Femeia fusese agresată de acesta și în trecut. Au apărut și unele conversații din care reieșea că ea ar fi fost lovită în cap cu un telefon mobil. 

Femeie ucisă de soț, în Galați

O altă femeie din România a murit din mâinile partenerului. Crima a avut loc în localitatea Smulți, județul Galați. Sâmbătă seară, un conflict dintre doi soți s-a terminat tragic pentru o femeie. Lucrurile au degenerat rapid între bărbatul de 47 de ani și partenera sa, în vârstă de 44 de ani.

În timpul altercației, bărbatul ar fi luat un cuțit și l-a înfipt direct în pieptul ei. Lovitura a fost una gravă, iar corpul ei nu a rezistat rănilor provocate. În urma tragediei, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis dosar penal pentru omor asupra unui membru de familie.

Duminică, oamenii legii au cerut arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs crima.

Familia femeii știa că bărbatul este agresiv

Nu era prima oară când bărbatul devenea violent față de soția lui. Familia femeii semnalase anterior că aceasta era supusă violenței. De teamă, victima nu a dorit să depună plângere împotriva lui. Mai mult decât atât, bărbatul i-ar fi interzis inclusiv mamei să își viziteze fiica, potrivit observatornews.ro.

Situația intrase și în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). De asemenea, din conversațiile purtate între membrii familiei reiese faptul că femeia ar fi fost lovită în cap cu un telefon mobil. Mama victimei susține că ginerele său nu o lăsa să vină să-și viziteze fata.

Ghid de cumpărături

Andreea Raicu vs Mugur Mihăescu jpg
Mesajul tranșant al Andreei Raicu pentru Mugur Mihăescu, după comparația revoltătoare în Parlament: „Sunt femeie și antreprenor” Vedete românești
Daniel Oprea jpg
Tragedie în televiziune! Prezentatorul Daniel Oprea a murit la doar 52 de ani. Mesajul sfâșietor al colegilor Vedete românești
image
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși” adevarul.ro
image
Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare adevarul.ro

Parteneri

image
Stadionul Dinamo se scumpește cu 28,5 milioane de lei. CNI anunță pe ce se duc banii www.fanatik.ro
image
Satul din România unde se vinde o proprietate cu două case, două anexe și 1.500 mp de teren, la 56.200 de lei observatornews.ro
image
A fost eliminat "principalul obstacol" în calea deschiderii A0 Nord. Pasajul DN3 peste A0 a fost deschis circulației www.antena3.ro
image
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Soarta lui Călin Georgescu a fost decisă! Marți va... www.stirilekanald.ro
image
De unde primeşte Ion Ţiriac anual până la 40 de milioane de euro: „Îi merge foarte bine” as.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare... playtech.ro
image
Gică Hagi, indemnizație de la stat! Câți bani primesc jucătorii Stelei de la Sevilla care au câștigat Cupa Campionilor Europeni www.fanatik.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
elderly housewife with gray hair sitting kitchen with open laptop papers table having emotional frustrated facial expression shocked with debt amount while paying domestic bills online jpg
Românii sunt speriați de facturile la curent. Ce soluții au găsit pentru a face economii? Național
image png
Cât costă un gram de aur astăzi, 12 octombrie, potrivit BNR Național
Kate Middleton și Prințesa Charlotte foto Profimedia (1) jpg
Kate Middleton și prințesa Charlotte, surprinse în timp ce călătoreau cu metroul! Imaginile inedite cu cele două Internațional
image png
Atac armat într-o școală din Franța. Un adolescent de 14 ani a rănit directorul și o profesoară, după ce ar fi tras cu o pușcă de vânătoare Internațional
benzinarie pompa jpeg
Patru persoane, inclusiv doi adolescenți de 15 ani, acuzate că au furat cardul de carburant al pompierilor și au provocat pagube de zeci de mii de euro Internațional
Eva Scolaro jpg
„Cer alertă la graniță!” Drama unei artiste din Australia! Fetița ei de 4 ani a dispărut fără urmă după ce tatăl a luat-o de la școală Actualitate
image png
Tragedie pe DN67, în Vâlcea. Trei tineri au murit, două adolescente de 17 ani și un băiat de 25 de ani, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Alte două persoane au ajuns la spital Național
pensie, foto shutterstock jpg
Când se transformă pensia anticipată în pensie pentru limită de vârstă și ce avantaje au mamele Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic” actualitate.net