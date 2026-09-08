Puțini știu ce ar trebui să facă înainte de a deschide o conservă. Gestul simplu care poate îndepărta murdăria și microbii

Conservele sunt nelipsite din multe bucătării și reprezintă o soluție rapidă atunci când pregătim o masă. Fie că vorbim despre fasole, năut, roșii, porumb sau ton, există însă un pas simplu pe care îl putem face înainte de a deschide recipientul: să clătim exteriorul conservei.

Trupul care te scapă de microbii de pe conserve Foto: Unsplash

Chiar dacă pare curată la prima vedere, conserva a trecut prin mai multe etape înainte să ajungă în cămara noastră. A fost depozitată în spații de stocare, transportată cu mașini și a stat pe rafturile magazinelor, unde pe suprafața sa se pot acumula praf și alte impurități.

De ce este recomandat să clătim conserva înainte de deschidere

Unul dintre motivele pentru care este util să clătim conserva este faptul că partea superioară intră inevitabil în contact cu mâinile atunci când o deschidem. Dacă recipientul este deschis cu un desfăcător, lama acestuia poate intra în contact cu exteriorul capacului și cu marginea conservei.

Situația este relevantă mai ales atunci când conținutul este turnat direct într-o oală, tigaie sau bol. Astfel, orice impurități aflate pe exteriorul recipientului pot ajunge mai aproape de zona prin care trece alimentul.

Clătirea nu trebuie să fie complicată. Nu este nevoie să folosim detergent sau să frecăm agresiv conserva. Un jet scurt de apă este suficient pentru a îndepărta praful și murdăria de suprafață.

Năut, fasole, roșii sau ton? Regula poate fi aplicată oricărei conserve

Obiceiul poate fi folosit indiferent de produsul pe care îl avem în recipient. Fie că deschidem o conservă de năut pentru o salată, roșii pentru un sos de paste, porumb pentru o garnitură sau ton pentru o gustare, clătirea exteriorului durează doar câteva secunde.

Este important, de asemenea, ca desfăcătorul de conserve să fie curățat în mod regulat, deoarece acesta intră în contact cu recipientele și poate transfera murdăria acumulată pe suprafața lor.

Un gest atât de simplu poate deveni, astfel, o rutină înainte de pregătirea mesei. Conservele nu trebuie frecate sau spălate cu produse de curățenie: este suficientă o clătire rapidă cu apă pentru îndepărtarea impurităților de la exterior.